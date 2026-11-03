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    Warum Goldman jetzt auf die Deutsche Bank setzt

    Milliarden für Aktionäre

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    Goldman Sachs nimmt Deutsche Bank und Carlsberg in die Liste seiner Top-Kaufempfehlungen auf. Bei der Bank winken laut Analyst fast 50 Prozent Kurspotenzial und Milliarden für Aktionäre.

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    Milliarden für Aktionäre - Warum Goldman jetzt auf die Deutsche Bank setzt
    Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGE

    Goldman Sachs hat seine Liste der europäischen Top-Kaufempfehlungen umgebaut. Neu in der "Conviction List" stehen Deutsche Bank und Carlsberg. Dafür fliegen HSBC, Haleon und der Logistikimmobilien-Spezialist CTP heraus.

    Für die Deutsche Bank sieht Analyst Chris Hallam einen neuen Abschnitt in der Ertragsgeschichte. Unternehmens- und Privatkundenbank sollen vom anziehenden Wachstum in Deutschland profitieren, getragen von Infrastrukturausgaben sowie Chancen rund um Rüstung und IT-Dienstleistungen. Im Investmentbanking treibt vor allem das Anleihe- und Devisengeschäft. Gleichzeitig sollen Einsparungen von rund 2 Milliarden Euro die Kosten im Zaum halten.

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    Unterm Strich erwartet Hallam, dass die Eigenkapitalrendite ab 2028 auf über 13 Prozent klettert. Der Markt rechnet für dieses Jahr nur mit 12,2 Prozent. Da die Bank ihr Kapitalziel bereits erreicht, dürfte mehr Geld an die Aktionäre fließen. Die Aktienrückkäufe sollen von rund 1 Milliarde Euro 2025 auf 4,6 Milliarden Euro im Jahr 2028 steigen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 notiert die Aktie zudem deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6. Das Kursziel liegt bei 44,25 Euro, gut 47 Prozent über dem Schlusskurs vom 30. Oktober.

    Bei Carlsberg setzt Analyst Olivier Nicolaï auf das Geschäft mit Softdrinks. Nach der Übernahme von Britvic und neuen Pepsi-Lizenzen, inzwischen in 17 Märkten, soll der Umsatz 2027 organisch um 3,8 Prozent wachsen. Der Konsens liegt bei 3,4 Prozent. Weil die Verschuldung sinkt, könnten die Dänen bald wieder eigene Aktien zurückkaufen. Ein Update erwartet Nicolaï zu den Jahreszahlen am 9. Februar. Das Kursziel lautet 1.200 Kronen, ein Plus von rund 24 Prozent.

    Risiken sehen die Experten bei der Deutschen Bank vor allem in einer schwächeren deutschen Konjunktur und höheren Kosten. Bei Carlsberg bleibt das schwache Biergeschäft in China ein Bremsklotz.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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