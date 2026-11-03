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    KONJUNKTUR vom 03.11.2026 - 17.00 Uhr

    dpa-AFX Überblick

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • US-Midterms gelten als Referendum über Trumps Politik
    • Renten steigen 2027 voraussichtlich um 4,1 Prozent
    • US greift Iran an, Israelhilfen enden laut Trump
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 03.11.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 3: Midterms in den USA werden zu Referendum über Trumps Politik

    WASHINGTON - Die ersten Amerikanerinnen und Amerikaner kamen schon in den frühen Morgenstunden, um an diesem schicksalsträchtigen Tag ihr Kreuz zu machen. Millionen Menschen waren bei den US-Parlamentswahlen aufgerufen, über die Zusammensetzung von Repräsentantenhaus und Senat zu entscheiden - und damit ihr Urteil über die bisherige Politik von US-Präsident Donald Trump abzugeben. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen.

    ROUNDUP/Kreise: Renten steigen voraussichtlich um über vier Prozent

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    BERLIN - Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steigen im Sommer voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent. Laut Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2026 geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwoch) berichtete zuerst über die am 1. Juli 2027 anstehende Erhöhung.

    Trump bestätigt US-Angriffe auf iranische Ziele

    WASHINGTON/TEHERAN - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump in der Nacht zum Dienstag den Iran angegriffen. Ziel sei eine kürzliche fertiggestellte Luftabwehrstellung gewesen, sagte er im Interview des US-Senders Fox News. Der Angriff erfolgte kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA, in denen Trumps Republikanern laut Prognosen auch wegen des Iran-Kriegs Stimmverluste drohen.

    ROUNDUP: Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an

    WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will milliardenschwere Hilfen an Israel zum Jahresende einstellen. Er und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seien übereingekommen, dass Israel nicht mehr auf die Zuschüsse in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Mrd. Euro) angewiesen seien, sagte Trump in einem Telefonat mit dem US-Sender Fox News. Trump behauptete, dass die Idee dazu von Netanjahu gekommen sei, um die seit Jahren andauernde "Verschwendung" an Geldern zu unterbinden. Trump zufolge beinhalten die vier Milliarden "Dinge und Geld". Von Seiten Netanjahus gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

    USA: Industrie-Aufträge steigen stärker als erwartet

    WASHINGTON - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im September stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten um 1,8 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. Im August waren die Aufträge noch um revidierte 0,3 Prozent (zuvor 0,1 Prozent) gestiegen.

    ROUNDUP/Merz: Stromsteuersenkung für alle hat Priorität

    BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz strebt trotz der schwierigen Suche nach einer Finanzierung baldige Klarheit für eine Senkung der Stromsteuer für alle an. "Wir sind da jetzt in der Schlussphase der Beratungen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen", sagte der CDU-Chef bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Berlin. "Das hat für mich auch eine gewisse Priorität vor anderen energiepolitischen Maßnahmen, die wir da möglicherweise mit Spritpreisbremse, Preisdeckel oder etwas Ähnlichem machen."

    ROUNDUP 2/Neue Gaskraftwerke: Zuschläge fast nur für RWE und Leag

    BONN - Neue Gaskraftwerke für die Stromerzeugung bei Dunkelflauten werden bis spätestens 2031 in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg entstehen. Dies ist das Ergebnis einer ersten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur. Die Zuschläge gingen in dieser Runde fast alle an die Energiekonzerne RWE und Leag, die überwiegend an bestehenden oder früheren Kohlekraftwerksstandorten neue Kraftwerke errichten wollen. Eine weitere Bieterrunde startet in Kürze.

    Schweiz: Inflation steigt im Oktober deutlich auf 1,5 Prozent

    NEUENBURG - Die Teuerung in der Schweiz hat sich im Oktober wegen hoher Energiepreise überraschend deutlich verstärkt. Die Jahresinflation stieg auf 1,5 Prozent von 1,0 Prozent im September, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag in Neuenburg mitteilte. Sie lag damit klar über den Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 1,2 Prozent erwartet.

    Lagarde-Nachfolge: Euroländer sollen zügig Vorschläge machen

    BRÜSSEL - Deutschland und die anderen Euroländer sollen bis diesen Freitag Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) nominieren. Dazu forderte der Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, die Mitgliedsstaaten auf, wie ein Sprecher sagte. Beim nächsten Treffen in der kommenden Woche will das Gremium eine Bestandsaufnahme vornehmen.

    ROUNDUP: Söder fordert engere militärische Zusammenarbeit mit Katar

    DOHA/MÜNCHEN - CSU-Chef Markus Söder wünscht sich eine engere militärische Zusammenarbeit Deutschlands mit Katar. Es sei wichtig, dass Deutschland "zumindest sich hier sehen lässt", sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in der Hauptstadt Doha. Söder schlug einen Besuch des Bundesverteidigungsministeriums und "vielleicht keine Truppenteile, aber technisches Personal bei weiteren Ausbildungsfragen" vor.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 56,84 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +14,16 %/+31,72 % bedeutet.





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