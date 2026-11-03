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    KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert

    ROUNDUP 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • Palantir erwartet 2,65 Milliarden Dollar Umsatz
    • US-Geschäft wächst stark bei Behörden und Firmen
    • Aktie fällt, Anleger zweifeln am Wachstumstempo
    ROUNDUP 2 - KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    (Kurs aktualisiert)

    MIAMI (dpa-AFX) - Das rasante Geschäftswachstum bei der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir setzt sich fort. Für das laufende Vierteljahr sagte Palantir am Montagabend einen Umsatz von rund 2,65 Milliarden Dollar voraus. Das wäre ein Zuwachs von rund 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

    Im dritten Quartal war der Umsatz im Jahresvergleich um 96 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen. Unter dem Strich wuchs der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 1,13 Milliarden Dollar.

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    Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden.

    Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,94 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit amerikanischen Regierungsbehörden verdoppelte sich auf 953 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 148 Prozent auf 984 Millionen Dollar.

    Nach Einschätzung von Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies hat Palantir starke Quartalszahlen vorgelegt. Der einzige Wermutstropfen sei das etwas geringere Wachstum im US-Geschäftskundenbereich. Dieses sei im Vergleich zum Vorquartal um einen Prozentpunkt zurückgegangen. Zudem deute die Prognose für das vierte Quartal an, dass es zukünftig zu einer weiteren Verlangsamung kommen könnte.

    Im frühen US-Handel rutschte die Palantir-Aktie um gut zwei Prozent auf etwa 174 Dollar ab. Mitte Oktober hatten die Anteile mit knapp 213 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht. Technologieaktien stehen seit vergangener Woche allgemein wieder unter Druck. Es gibt Bedenken, dass es möglicherweise eine KI-Blase geben könnte. Hunderte von Milliarden Dollar fließen in einen beispiellosen Ausbau der Infrastruktur, um die Technologie voranzutreiben.

    Palantir gehört indes zu den größten Gewinnern des KI-Booms, da sowohl staatliche Behörden als auch Unternehmen die Technologie zunehmend für operative Entscheidungen nutzen. In den vergangenen fünf Jahren legte der Börsenwert des Unternehmens um fast 600 Prozent auf mehr als 400 Milliarden Dollar zu. Diese steigende Bewertung und die hohen Umsatzzuwächse des Unternehmens haben jedoch Anleger dazu veranlasst, die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung infrage zu stellen./so/DP/mne/mis/stk/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 155,2 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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    Community Beiträge zu Palantir - A2QA4J - US69608A1088

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Quartalszahlen und einen nachbörslichen Kursrückgang um 4 % auf 171 USD. Der Umsatz stieg um rund 96 % auf 2,31 Mrd. USD, das US-Privatkundengeschäft wuchs um 148 %. Umsatz und bereinigter Gewinn je Aktie übertrafen die Erwartungen; die Jahresprognose wurde angehoben. Charttechnisch werden die 50-Tage-Linie als Unterstützung und ein möglicher Ausbruch über 184,45 bis 185 USD diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

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    dpa-AFX
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