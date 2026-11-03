KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert

Palantir erzielte das schnellste Spitzenwachstum in seiner öffentlichen Geschichte, blieb jedoch immer noch hinter dem zurück, was die optimistischsten Anleger suchten. Der EPS des dritten Quartals von 0,44 $ übertraf den Konsens von 0,40 $, verfehlte jedoch die Earnings Whisper-Zahl von 0,49 $ um 10,2%. Die Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr immer noch um 91,3 %. Der Umsatz war der stärkere Teil des Berichts: 2,313 Milliarden $ übertrafen den Konsens von 2,17 Milliarden $ um 6,6% und wuchsen um 95,9%. Das Wachstum hat sich nun vier Quartale in Folge beschleunigt, von 70 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 85 %, 93 % und 96 %. Die zentrale Spannung besteht darin, dass dieser Rekord-Spitzenwert mit der ersten nennenswerten Verlangsamung der Forward-Indikatoren einherging, die dem Bullenfall zugrunde lagen: Buchungen, Rückstand und Dealdauer.

Die Gewinn- und Verlustrechnung bietet wenig zu kritisieren. Das GAAP-Betriebsergebnis überschritt erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar, bei 1,085 Milliarden US-Dollar und einer Marge von 47 %. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es noch 393 Millionen Dollar. Die bereinigte Betriebsmarge blieb bei 62%. GAAP und angepasster EPS betrugen beide 0,44 $, da der angepasste Wert einen langfristigen Steuersatz von 23% anwendet, der den aktienbasierten Vergütungsrückschlag weitgehend ausgleicht. Dieser Aufschlag war selbst groß: Die aktienbasierte Vergütung stieg von 172 Millionen auf 319 Millionen Dollar. Unterhalb der Betriebslinie ersetzten sonstige Ausgaben in Höhe von 25,8 Millionen Dollar einen Gewinn von 27,5 Millionen Dollar im Vorjahr, was eine leichte Belastung für das Endergebnis darstellt. Die Mix-Verschiebung ist die Schlagzeilengeschichte. Die kommerziellen Einnahmen der USA stiegen im Jahresvergleich um 148% und nacheinander um 29% auf 984 Millionen $ und übertrafen damit zum ersten Mal die Einnahmen der US-Regierung von 953 Millionen $. Auch das Staatswachstum beschleunigte sich von 90 % im zweiten Quartal auf 96 %.

Unter diesen Zahlen liegen die Qualitätsbedenken, und Bären verfügen über legitime Munition:

** Die Buchungen verlangsamten sich stark.** Der gesamte Vertragswert stieg nach einem Wachstum von 49 % im zweiten Quartal lediglich um 6 % auf 2,918 Milliarden US-Dollar. Das kommerzielle TCV in den USA wuchs um 11% auf 1,463 Milliarden $, verglichen mit einem Rekordwachstum von 2,132 Milliarden $ und 153% im Vorquartal. **Das Rückstandwachstum kam zum Stillstand.** Der Wert der verbleibenden kommerziellen Geschäfte in den USA stieg nacheinander nur um 4%, gegenüber 27% im 2. Quartal. Der gesamte RDV legte um 2 % zu und die verbleibenden Leistungsverpflichtungen blieben unverändert bei 4,9 Milliarden US-Dollar. ** Die Angebote wurden kürzer.** Das Management sagte, dass mehrere achtstellige staatliche KI-Deals kürzere Laufzeiten als üblich hatten und erwartet, dass Dauer und Größe im Laufe der Zeit zunehmen werden. Das ist eine plausible Erklärung, aber es handelt sich um eine Managementerwartung, noch nicht um einen nachgewiesenen Trend. **Margen und Kosten gemildert.** Die freie Cashflow-Marge wurde von 63 % auf 53 % gesenkt und die Bruttomarge driftete von 88 % im ersten Quartal auf 85 %. Die bereinigten Ausgaben stiegen nacheinander um 20%, was teilweise auf die saisonale Einstellung neuer Hochschulabsolventen zurückzuführen war. **Breite verengt.** Der internationale Handelsumsatz wuchs nacheinander nur um 1%. Das Wachstum der kommerziellen US-Kunden verlangsamte sich von 42 % vor zwei Quartalen auf 29 %.

Dennoch bewahrte der Aufruf eine glaubwürdige Wachstumsgeschichte und die Beweise für eine Expansion innerhalb bestehender Konten wurden gestärkt. Die Netto-Dollar-Bindung stieg von 157% auf 165%, und die Top-20-Kunden erzielen nun durchschnittlich 146 Millionen $ an rückläufigen Einnahmen. Das Management hob die schnelle Umstellung vom Pilotprojekt auf die Produktion hervor, darunter:

ein Industriematerialunternehmen, das von einem Pilotprojekt im Wert von rund 3 Millionen US-Dollar auf ACV im Wert von 29 Millionen US-Dollar umsteigt; ein Sportunternehmen, dessen Umsatz von 1,6 Millionen Dollar auf rund 21 Millionen Dollar stieg.

Auf Regierungsseite gewann Palantir einen Army-Prime-Vertrag für acht TITAN-Systeme, und Maven übersteigt mittlerweile 100.000 Benutzer in allen Militärdiensten. Der Ton des Managements war expansiver als bei früheren Anrufen, einschließlich der Behauptung, dass es "die Nachfrage nicht befriedigen kann" Dieser Kommentar geht in beide Richtungen, da er auch auf eine Kapazitätsbeschränkung hinweist.

Die Leitlinien wurden zum vierten Mal in Folge angehoben:

**Umsatz:** 8,530 $–8,534 Milliarden $ (91% Wachstum), gegenüber 8,154 Milliarden $ im letzten Quartal. **Handelseinnahmen in den USA:** mehr als 3,559 Milliarden US-Dollar. **Bereinigtes Betriebsergebnis:** 5,245 $–5,249 Milliarden $. **Angepasster freier Cashflow:** 4,8 $–5,0 Milliarden $.

Der Umsatzausblick für das vierte Quartal von 2,649 $–2,653 Milliarden $ impliziert jedoch eine Verlangsamung des Wachstums auf etwa 88%. Dies wäre die erste Verlangsamung nach einem Jahr der Beschleunigung.

Die Marktstruktur ist komplizierter, als der Umsatz impliziert. Die Aktien schlossen zu Beginn des Berichts bei 184,11 US-Dollar, ein Anstieg von 26,8 % seit der Eröffnung nach der Veröffentlichung im August und etwa 19,8 % über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Allerdings lagen sie 13,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 212,94 Dollar vom 12. Oktober, sodass die Aktie bereits einen Teil ihres Vorgewinns zurückgegeben hatte. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich leicht und stieg von 0,15 auf 0,22: positiver, aber alles andere als euphorisch. Die Trendsignale von Earnings Whispers waren zu Beginn des Berichts durchweg positiv und spiegelten eine Aktie wider, die der Markt belohnt hatte. Dieser Kontext hilft zu erklären, warum die Whisper-Zahl deutlich über dem Konsens lag und warum ein Konsens-Beat immer noch als Fehlschlag registriert wurde.

Unterm Strich bleiben die von Palantir gemeldeten Ergebnisse und die erhöhten Aussichten außergewöhnlich, doch die Frühindikatoren zeigten ihre erste echte Vorsicht. Verlangsamter TCV, flacher RPO, kürzere Vertragslaufzeiten und ein Leitfaden, der ein langsameres Q4-Wachstum impliziert, stehen nun neben beschleunigtem Umsatz und Rekordbindung. Ob sich dies als eine Eigenart mit einer Laufzeit von einem Quartal erweist, wie das Management vorschlägt, oder ob sich eine Abschwächung des Wachstumskurses abzeichnet, ist die Frage, die sich die Anleger im nächsten Bericht stellen werden.

https://finviz.com/news/413836/palantir-falls-short-of-the-whisper-as-revenue-accelerates-to-96-while-bookings-and-backlog-cool?utm_source=chatgpt.com