Intesa steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktie legt zu

TURIN (dpa-AFX) - Höhere Zinsen und gesunkene Kosten haben der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo im dritten Quartal einen überraschend starken Gewinnsprung eingebracht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,65 Milliarden Euro und damit 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Turin mitteilte. Bankchef Carlo Messina hob seine Prognose für 2026 daher ein weiteres Mal an. So soll der Überschuss die Marke von 10 Milliarden Euro nun nicht nur übertreffen, sondern sogar deutlich überschreiten. Für die Intesa-Aktie ging es nach den Nachrichten in einer ersten Reaktion trotzdem abwärts. Am späten Nachmittag legte sie dann aber um 1,4 Prozent zu.

Im dritten Quartal steigerte die Bank ihre Erträge im Jahresvergleich um vier Prozent auf rund 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss wuchs um sechs Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro. Zudem legte die Bank weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurück. Weil außerdem die Betriebskosten samt Personalausgaben sanken, ging der Gewinn noch deutlicher in die Höhe und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.