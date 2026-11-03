Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.11.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.935,35USD pro Feinunze und notiert damit -0,29 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,55 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,17USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,71USD und verzeichnet ein Minus von -0,59 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 942,50 USD -2,89 % Platin 1.434,50 USD -1,38 % Aluminium 3.001,17 USD -1,89 % Erdgas 2,878 USD +1,13 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -2,89 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.11.26, 17:29 Uhr.