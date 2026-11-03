Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.935,35USD pro Feinunze und notiert damit -0,29 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 49,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,55 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,17USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,71USD und verzeichnet ein Minus von -0,59 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|942,50USD
|-2,89 %
|Platin
|1.434,50USD
|-1,38 %
|Aluminium
|3.001,17USD
|-1,89 %
|Erdgas
|2,878USD
|+1,13 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Minus von -2,89 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.11.26, 17:29 Uhr.