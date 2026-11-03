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    autonomer Bus mit Passagieren in München

    Fahren ohne Fahrer

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ab November fährt Münchens E-Bus autonom
    • Tests mit Fahrgästen auf Linie 178 laufen bis Juni
    • Bund fördert den Test mit rund 13 Millionen Euro
    Fahren ohne Fahrer - autonomer Bus mit Passagieren in München
    Foto: TRATON GROUP

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Von Mitte November an soll in München ein Elektrobus ohne Fahrer, aber mit Passagieren, im regulären Stadtverkehr unterwegs sein. "Das Fahrzeug lenkt dabei unter anderem selbst, gibt Gas, bremst und blinkt", erklärte der Leiter Bus-Strategie und Produktstrategie Bus vom Hersteller MAN , Michael Roth. An Bord sei aber auch Sicherheitsfahrpersonal, um die Systeme zu überwachen und im Notfall die Fahrzeugführung zu übernehmen.

    Der zwölf Meter lange Bus ist mit Sensoren, Radaren, Kameras und einer satellitengestützten Positionsbestimmung ausgestattet und auf der Linie 178 als zusätzliches Fahrzeug unterwegs.

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    Bis Juni soll der Betrieb mit Testnutzerinnen und Testnutzern laufen - etwa 2.000 Menschen haben sich nach Mitteilung der Stadtwerke München schon angemeldet. Um die 30 Sitzplätze gibt es je Fahrt sowie einen Rollstuhlplatz.

    Der Bund fördert die Erprobung selbstfahrender Stadtbusse in München mit rund 13 Millionen Euro - das Forschungsvorhaben heißt "Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons (Minga)". Dabei werden fahrerlose Busse sowie digital miteinander gekoppelte Busse im realen Fahrgastbetrieb erprobt.

    Der E-Bus war seit September zunächst ohne Passagiere im öffentlichen Straßenverkehr getestet worden. Vom 17. November an sollen die Fahrgäste nun zwischen Petuelring und Freimanner Hölzl mitfahren können, von montags bis freitags.

    Münchens Bürgermeisterin Mona Fuchs sagte, in Zeiten von Personalmangel und angespannter Haushaltslage eröffneten solche Projekte neue Möglichkeiten. Die Erfahrungen der Fahrgäste sollen wichtige Erkenntnisse liefern, wie autonome Fahrsysteme im öffentlichen Nahverkehr betrieben werden können und wie sie von der Öffentlichkeit angenommen werden./aro/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TRATON Aktie

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 32,26 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TRATON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TRATON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +8,49 %/+33,29 % bedeutet.





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