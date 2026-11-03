🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Zalando setzt mehr um und stellt KI-Agenten vor - Aktie verliert

    ROUNDUP 2

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Zalando steigert den Umsatz um rund fünf Prozent
    • Ebit steigt dank Kostensenkungen und starkem B2B
    • KI-Agent Extended soll Zalando-Plattform erweitern
    ROUNDUP 2 - Zalando setzt mehr um und stellt KI-Agenten vor - Aktie verliert
    Foto: Christian Bunge - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando ist im dritten Quartal weiter gewachsen. So stieg der Umsatz um rund fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp elf Prozent auf 107 Millionen Euro zu. Dabei profitierte Zalando von niedrigeren Kosten für die Auftragsabwicklung, Synergien durch die Übernahme von About You sowie vom starken Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden. Gebremst wurde die Entwicklung hingegen von höheren Investitionen und Marketingkosten. An der Börse führten die Nachrichten am Ende des Handelstages zu deutlichen Verlusten.

    Die im Dax notierte Aktie verlor am späten Nachmittag kräftig an Boden, nachdem sie am Vormittag noch zeitweise im Plus gelegen hatte. Kurz vor Ende des Xetra-Haupthandels büßte der Kurs rund sechseinhalb Prozent auf 25,25 Euro ein und lag damit am Ende des deutschen Leitindex. Mit dem Minus ist die jüngste Erholung vorerst wieder beendet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    24.240,00€
    Basispreis
    17,57
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.574,64€
    Basispreis
    17,45
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit Ende 2025 tritt das Papier unter heftigen Schwankungen auf der Stelle. Die Spanne der Kurse reichte dabei von knapp 19 Euro bis etwas mehr als 30 Euro. In der Corona-Pandemie war der Kurs bis auf 105,90 Euro im Sommer 2021 geklettert, stürzte aber das Jahr darauf bis auf 20 Euro ab.

    Seitdem pendelt der Kurs ungefähr zwischen 20 und 40 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich etwas mehr als sechs Milliarden Euro ist das 2014 für 21,50 Euro pro Aktie an die Börse gebrachte Unternehmen eines der Leichtgewichte im Dax.

    Analysten monierten eine unter den Erwartungen liegende Bruttomarge. Das Endkundengeschäft, das weiterhin den Löwenanteil von Umsatz und Ergebnis bei Zalando ausmacht, wuchs außerdem schwächer als der Firmenkunden-Bereich (B2B). Zudem ging dort das bereinigte operative Gewinn zurück.

    Dies wurde durch eine Ergebnisverdopplung im B2B-Geschäft mehr als ausgeglichen. Es gebe Bedenken, dass eine schwächere Profitabilität im Endkundengeschäft den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres belasten könnte, bemerkte Adam Cochrane, Analyst der Deutschen Bank. Laut Georgina Johanan von JPMorgan bestehen weiterhin strukturelle Risiken durch die Entwicklung von KI-gestützten Einkaufsagenten (Agentic Commerce).

    Zalando setzt in seinem Geschäft künftig verstärkt auf KI. So kündigte das Unternehmen die Einführung seines Agenten "Extended" an. Dadurch soll die eigene Plattform um Produkte aus anderen Onlineshops erweitert werden, die Zalando selbst nicht im Sortiment hat.

    Konsumenten müssen den Angaben zufolge dabei nicht mehr die Zalando-App verlassen, da der KI-Agent diese Produkte in ihrem Namen kauft. Auch Partnershops sollen profitieren: Da der KI-Agent die Arbeit übernehme, erreichten sie Zalando-Kunden und generierten neue Umsätze, ganz ohne komplexe technische Integrationen oder Anpassungen in ihrer Logistik, wie Zalando verspricht. Der Start ist für das kommende Jahr geplant.

    Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. So rechnet die Konzernführung weiter mit einem Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Value, GMV) und Umsatz in der unteren Hälfte der prognostizierten Spanne von 12 bis 17 Prozent. Beim bereinigten Ebit sollen es 680 bis 720 Millionen Euro werden./nas/lew/stk/he

    Zalando

    -5,87 %
    -4,71 %
    +14,02 %
    -11,23 %
    +3,94 %
    +20,48 %
    -69,61 %
    -34,20 %
    +9,42 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
    Zalando direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 25.870 auf Ariva Indikation (03. November 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+38,56 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Zalando setzt mehr um und stellt KI-Agenten vor - Aktie verliert Der Online-Händler Zalando ist im dritten Quartal weiter gewachsen. So stieg der Umsatz um rund fünf Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     