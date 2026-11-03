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    Mehrere Bombenwarnungen im europäischen Flugverkehr

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lot-Flug wegen Bombendrohung in Modlin gelandet
    • SAS-Flug landet in Warschau, Sicherheitscheck läuft
    • Bombenalarme in Rom und Sofia bleiben ohne Fund
    Mehrere Bombenwarnungen im europäischen Flugverkehr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Mehrere Hinweise auf mögliche Bomben haben den europäischen Luftverkehr beeinträchtigt. In Warschau ist ein aus London kommendes Flugzeug wegen einer Bombendrohung außerplanmäßig auf dem kleineren Flughafen Modlin gelandet. Der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen, wie ein Sprecher dem Sender TVN24 mitteilte. Mittlerweile wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Den Angaben zufolge war die Maschine der polnischen Fluggesellschaft Lot am frühen Morgen mit 181 Menschen an Bord in London gestartet und sollte eigentlich auf dem größeren Chopin-Flughafen in Warschau landen.

    Weil es aber während des Fluges einen Alarm gab, wonach sich an Bord eine Bombe befinden soll, wurde das Flugzeug auf den Flughafen Modlin umgeleitet, der vor allem von Billigfliegern genutzt wird. Die Maschine sei nach der Landung auf eine Außenposition verwiesen worden und werde nun von Spezialisten untersucht, sagte der Flughafensprecher. Die Passagiere und die Crew seien im Terminal und warteten.

    Einen weiteren Zwischenfall gab es mit einem Flugzeug der skandinavischen Airline SAS. "Wir können bestätigen, dass es eine Drohung gegen den Flug SK751 von Kopenhagen nach Warschau gegeben hat", hieß es in einer E-Mail der Fluglinie an die Deutsche Presse-Agentur. "Das Flugzeug ist planmäßig in Warschau gelandet und die Passagiere haben das Flugzeug verlassen." Ein Sprecher des Chopin-Flughafens sagte der PAP, gegenwärtig laufe eine Sicherheitsüberprüfung der Maschine.

    Auch Bombendrohungen in Rom und Sofia

    Ähnliche Vorfälle gab es am Vormittag auch am italienischen Hauptstadtflughafen Rom-Fiumicino: Zwei Maschinen, die aus Lissabon und Dublin gekommen waren, wurden nach anonymen Hinweisen auf mögliche Bomben an Bord überprüft. Einsatzkräfte kontrollierten nach den Landungen nach den üblichen Sicherheitsverfahren die Flugzeuge, Passagiere und Gepäckstücke. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Beim Landeanflug einer der Maschinen stiegen Kampfjets der Luftwaffe auf, um das Flugzeug zu eskortieren.

    In der bulgarischen Hauptstadt Sofia landeten Flugzeuge aus Bergamo und Dublin trotz Bombendrohungen sicher. Beide Maschinen seien durchsucht worden, Sprengkörper seien nicht gefunden worden, sagte Verkehrsminister Georgi Peew, zitiert von bulgarischen Medien. "In diesem Fall besteht keine Gefahr." Konkrete Fluggesellschaften nannte er nicht. Nach Angaben des Innenministeriums gab es zudem Bombendrohungen gegen mehrere Institutionen in Bulgarien. Hinweise auf konkrete terroristische Absichten oder Handlungen gebe es bislang nicht. Erst am Montag hatte eine Wizz-Air-Maschine aus London nach Sofia nach einer Bombendrohung einen ungeplanten Zwischenstopp in Budapest eingelegt./mjm/DP/zb







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