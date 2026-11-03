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    Leichte Kursverluste

    Deutsche Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen verlieren am Dienstag leicht
    • Zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit 3,31 Prozent
    • US-Zwischenwahlen prägen den Blick am Anleihemarkt
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,15 Prozent auf 122,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,31 Prozent.

    Dem Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA. "Eine demokratische Kontrolle des Kongresses sollte per Saldo Treasury-positiv sein", schreiben Experten der Commerzbank. "Mit der Budgethoheit im Repräsentantenhaus würde der Spielraum für zusätzliche Staatsausgaben sinken." Allerdings sollte auch das Risiko einer erneuten Schließung der Regierungsbehörden (Shutdown) am 11. Dezember zunehmen.

    Die im Tagesverlauf gesunkenen Rohölpreise stützten die Kurse nicht. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg ließen die Ölpreise in einem schwankungsanfälligen Handel fallen. Die Nachrichtenlage bleibt jedoch widersprüchlich./jsl/he






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