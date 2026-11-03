Ferrari hebt Gewinnprognose erneut leicht an - Aktie auf Jahreshoch
ROUNDUP
- Ferrari hebt EBITDA-Mindestziel 2026 auf 3 Milliarden
- Ebitda stieg im Quartal um 12 Prozent auf 753 Millionen
- Absatz in Ostasien sank, Auftragsbuch reicht bis 2028
MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hebt nach einem Gewinnanstieg im dritten Quartal erneut seine Jahresprognose. Allerdings fiel die Erhöhung der Ziele gering aus. So soll nun beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2026 mindestens ein Wert von 3 Milliarden Euro erzielt werden, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Bisher hatte die Latte bei mindestens 2,97 Milliarden Euro gelegen.
Im dritten Quartal zog das operative Ergebnis (Ebitda) um 12 Prozent auf 753 Millionen Euro an. Das war etwas mehr als von Analysten zuvor im Schnitt geschätzt. Die Aktie stieg in Mailand um bis zu fast fünf Prozent auf 375,60 Euro und erreichte damit den höchsten Stand in diesem Jahr.
Der Börsenwert des Unternehmens zog in diesem Jahr gegen den schwachen Branchentrend um fast ein Fünftel auf 66 Milliarden Euro an. Die Anteile des deutschen Sportwagenbauers Porsche büßten seit Ende 2025 rund 35 Prozent ein. Die Volkswagen-Tochter wird an der Börse derzeit lediglich mit etwas mehr als 40 Milliarden Euro bewertet.
Ferrari steigerte den Umsatz um 7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Dabei verkaufte der Konzern mit 3.368 Wagen etwas weniger als ein Jahr zuvor. Grund war, dass die Verkäufe in China, Hongkong und Taiwan deutlich absackten. Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC schrieb, die Gründe dafür dürften die Anleger interessieren.
Ferrari profitiert allgemein davon, dass die wohlhabende Kundschaft weniger preissensibel ist und die eigene Marke bei den Fans zieht. Außerdem verdient Ferrari gut an Sonderausstattungen, mit denen sich die Käufer das Auto personalisieren lassen können. Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro. "Unser Auftragsbuch reicht nun bis ins Jahr 2028, und wir bringen dieses Jahr noch zwei weitere neue Modelle", sagte Ferrari-Chef Benedetto Vigna laut Mitteilung./men/nas/stk/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 68,76 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,74 %/+74,42 % bedeutet.
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Ich denke wenn man z.B. einen Golf 3 der 90er Jahre komplett ohne Elektronik günstig und mit der VW Qualität von damals ausliefern würde, hätte man genügend Kunden die zugreifen würden. Den ganzen elektronischen Überwachungs Schwachsinn von heute braucht kein Mensch. Einen BYD rollendes Computer KFZ würde ich mir auch nicht kaufen wollen.
Laut Google KI:
In der Automobilproduktion gibt es einen deutlichen Kostenunterschied zwischen Deutschland und Tschechien:
- Arbeitskosten pro Stunde: Eine Arbeitsstunde in der deutschen Autoindustrie kostet im Schnitt fast 65 Euro (inklusive Lohnnebenkosten), während sie in Tschechien bei etwa 24 Euro liegt. (Über die gesamte Industrie hinweg sind die Werte etwas niedriger, das Verhältnis bleibt aber ähnlich bei ca. 45 Euro zu 15–20 Euro).
- Jahresarbeitszeiten: In Deutschland liegt die durchschnittliche Arbeitszeit in der Branche bei rund 1.300 Stunden im Jahr, in Tschechien bei etwa 1.800 Stunden im Jahr.
- Bruttogehälter & Struktur: Während Facharbeiter und Angestellte bei deutschen Autoherstellern (wie VW) im Branchenvergleich weit überdurchschnittlich verdienen (oft mit hohen Tarif- und Sonderzahlungen), liegen die Basislöhne bei tschechischen Werken (wie der VW-Tochter Škoda) spürbar niedriger, auch wenn dort in den letzten Jahren kräftige Lohnsteigerungen durchgesetzt wurden.
- Wochen- und Jahresstundenleistung: Durch die Kombination aus niedrigerem Stundenlohn und längerer Jahresarbeitszeit sind die Gesamtkosten pro Fahrzeug in Tschechien für die Konzerne erheblich günstiger.