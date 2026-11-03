Canagold durchteuft bei Bohrungen 79,3 g/t Gold (Au) und 8,76 % Antimon (Sb) über 1,96 m, enthalten in 4,62 m mit im Schnitt 37,7 g/t Au und 4,57 % Sb

- Die eingegangenen Analyseergebnisse aus vier weiteren Bohrlöchern umfassen:

- 37,7 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) und 4,57 % Antimon („Sb“) über 4,62 m ab einer Bohrtiefe von 489 m in NP26-10A, darunter:

o 79,3 g/t Au und 8,76 % Sb über 1,96 m sowie

o 145,7 g/t Au und 18,57 % Sb über 0,66 m

- 21,1 g/t Au und 0,66 % Sb über 9,44 m ab einer Bohrtiefe von 250,4 m in NP26-11, darunter:

o 37,2 g/t Au und 1,29 % Sb über 4,88 m sowie

o 42,3 g/t Au und 5,81 % Sb auf 0,84 m

Vancouver, British Columbia, 3. November 2026 / IRW-Press / Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, FWB: CANA) („Canagold“ oder das „Unternehmen“) gibt die Analyseergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern bekannt, die im Rahmen seines kürzlich abgeschlossenen 14 Bohrlöcher umfassenden Ressourcen-Infill- und -Erweiterungsbohrprogramms niedergebracht wurden. Das Programm zielte auf die hochgradige Gold- und Antimonzone auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt New Polaris (das „Projekt“) ab, das sich im Nordwesten von British Columbia („BC“), etwa 100 Kilometer („km“) südlich von Atlin (BC) und 60 km nordöstlich von Juneau (Alaska), befindet.

„Die Beständigkeit der hochgradigen Gold- und Antimonabschnitte, auf die wir im Verlauf unseres gesamten Bohrprogramms gestoßen sind, ist besonders ermutigend“, sagte Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. „Wir sehen nun mehrere hochgradige Abschnitte in aufeinanderfolgenden Bohrlöchern, was die Kontinuität und das potenzielle Ausmaß dieser Mineralisierung belegt. Wichtig ist, dass die meisten dieser Abschnitte außerhalb unseres aktuellen Mineralressourcenmodells und Minenplans liegen, was eine bedeutende Chance zur Erweiterung der hochgradigen Gold- und Antimonressourcen bei New Polaris unterstreicht. Diese Ergebnisse stärken weiterhin unser Vertrauen in das erhebliche Wachstumspotenzial des Projekts und die Möglichkeit, seine bereits solide Wirtschaftlichkeit weiter zu verbessern.“

HIGHLIGHTS DER BOHRERGEBNISSE

Diese Pressemitteilung enthält Analyseergebnisse aus vier weiteren Bohrlöchern (NP26-10A, NP26-11, NP26-12 und NP26-13) des kürzlich abgeschlossenen Ressourcen-Infill- und -Erweiterungsbohrprogramms, das 14 Bohrlöcher über insgesamt 7.277 m bei New Polaris umfasste. Dieses Programm wurde konzipiert, um die bei New Polaris identifizierte hochgradige Antimonmineralisierung weiter abzugrenzen und zu erweitern und gleichzeitig ihr Potenzial zur Ergänzung der Goldressourcen des Projekts zu bewerten (siehe Tabelle 1, Tabelle 2 und Abbildung 1).

Die vollständigen Analyseergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die angegebenen Bohrabschnitte beziehen sich auf die Kernlänge, da bislang keine ausreichenden Bohr- und Modellierungsarbeiten stattgefunden haben, um die wahre Fall- und Streichrichtung der durchteuften Gänge zu bestimmen.

Im Rahmen des Bohrprogramms wurden 7.277 m in 14 Bohrlöchern niedergebracht, die mehrere Mineralisierungszonen in diesem Gebiet durchteuft haben.

ABBILDUNG 1: Bohrungen 2026 bei New Polaris – Antimon-Gold-Mineralisierung und bedeutende Abschnitte (Schnitt mit Blickrichtung Osten).

Tabelle 1: Analyseergebnisse der Bohrlöcher NP26-10A, NP26-11 und NP26-13 bei New Polaris. Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % NP26-10A 489,00 493,62 4,62 37,7 4,57 einschließlich 490,24 492,2 1,96 79,3 8,76 und 490,24 490,90 0,66 145,7 18,57 NP26-11 250,41 259,85 9,44 21,1 0,66 einschließlich 250,42 255,30 4,88 37,2 1,29 und 254,46 255,30 0,84 42,3 5,81 NP26-11 405,15 408,00 2,85 14,4 0,05 NP26-13 287,8 296,44 8,64 5,4 0,01

Tabelle 2: Lage der Bohransatzpunkte sowie Ausrichtung und Tiefe der Bohrlöcher. Negative Neigungen zeigen nach unten. Bohrloch-Nr. Easting (UTM NAD83) Northing (UTM NAD83) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Tiefe (m) NP26-10A 579330 6507077 30,0 110,4 -81,5 520 NP26-11 579322 6507110 30,5 29,0 -85,8 426 NP26-12 579330 6507077 30,0 29,6 -88,5 325 NP26-13 579330 6507077 30,0 123,0 -87,3 339

Hinweis: Aufgrund von Bohrschwierigkeiten wurden die Bohrlöcher NP26-12 und NP26-13 aufgegeben, bevor die anvisierte Mineralisierung erreicht wurde.

ÜBER DAS PROJEKT NEW POLARIS

Das Goldprojekt New Polaris befindet sich zu 100 % im Besitz von Canagold und liegt im Nordwesten von British Columbia, etwa 100 km südlich von Atlin (BC) und 60 km nordöstlich von Juneau (Alaska). Das kürzlich abgeschlossene Bohrprogramm mit 14 Bohrlöchern über insgesamt 7.277 m zielte auf die hochgradige Gold- und Antimonzone auf dem Projekt ab.

Technische Berichte

Die Mineralressource von New Polaris ist in einem aktualisierten Ressourcenbericht enthalten, der von Moose Mountain Technical Services in dem von der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) vorgeschriebenen Format erstellt und am 30. Juni 2023 auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde.

Qualifizierte Person

Garry Biles, P.Eng., President und COO, ist die qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemeldung erstellt, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Offenlegung von Aktivitäten auf seinen Projekten strikt an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung (QA) – Qualitätskontrolle (QC)

Der Bohrkern wird geologisch protokolliert, um die Goldmineralisierungszonen zu identifizieren, denen eindeutige Probenummern zugewiesen. Sie werden für die Teilung mit einer speziell angefertigten Diamantsäge markiert. Proben aus Bohrkernhälften werden in beschrifteten Beuteln verpackt, während die andere Hälfte in der ursprünglichen vor Ort aufbewahrten Kernkiste verbleibt. Qualitätskontroll-(QC)-Proben, darunter zertifizierte Referenzmaterialstandards, Leerproben und Duplikate, werden im Rotationsverfahren in Abständen von je einer alle zehn Proben in die Probenfolge eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen und die Qualitätssicherung (QA) der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Mehrere Probenbeutel werden zusammen in Reissäcken transportiert, die mit eindeutig nummerierten Sicherheitsetiketten versehen und mit den Kontaktdaten des Unternehmens und des Labors beschriftet sind, um die Probensicherheit und Überwachungskette während des Transports zum Labor zu gewährleisten.

Die Diamantbohrkernproben wurden im Aufbereitungslabor von MSA Labs in Terrace (BC) aufbereitet und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley (BC) analysiert. Die analytische Genauigkeit und Präzision werden durch die Zugabe von Leerproben, zertifizierten Standards und Duplikaten überwacht, die in regelmäßigen Abständen von Canagold-Mitarbeitern in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

ÜBER CANAGOLD RESOURCES LTD.

Canagold Resources Ltd. ist ein Erschließungsunternehmen in einem fortgeschrittenen Stadium, das sich dem Ausbau des Projekts New Polaris durch die Phasen der Machbarkeit, Genehmigung und Produktion widmet. Darüber hinaus will Canagold seine Asset-Basis durch den Erwerb fortgeschrittener Projekte erweitern und sich als führendes Projekterschließungsunternehmen positionieren. Das Unternehmen kann mit einem Team von Fachleuten aufwarten und ist daher gut aufgestellt, um einen beträchtlichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

„Catalin Kilofliski“

Catalin Kilofliski

Chief Executive Officer

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.canagoldresources.com oder wenden Sie sich an:

Catalin Kilofliski

Chief Executive Officer

E-Mail: catalin@canagoldresources.com

Tel: (604) 685-9700

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Die Canagold Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 0,392EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.