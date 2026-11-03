Börse: TeamViewer stürzt um 27 Prozent ab – Bayer legt kräftig zu
Der Börsen-Tag
Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der US 500 zieht an, der SDAX verliert deutlich. Bayer punktet im DAX, während TeamViewer um über 27 Prozent einbricht.
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Entwicklung der Indizes**Börsen uneinheitlich: US 500 legt zu, SDAX unter Druck** Die Aktienmärkte zeigen sich heute ohne klare Richtung. Während der US 500 und der MDAX zulegen, verzeichnen DAX, SDAX, TecDAX und US 30 Verluste. Am deutlichsten fällt das Minus beim SDAX aus. Der DAX liegt mit 25.862,26 Punkten um 0,05 Prozent unter seinem vorherigen Schlussstand. Auch der TecDAX gibt um 0,05 Prozent nach und notiert bei 4.086,50 Punkten. Der MDAX hält sich dagegen knapp im Plus: Mit einem Anstieg von 0,06 Prozent auf 30.729,37 Punkte entwickelt er sich unter den deutschen Indizes am besten. Deutlich schwächer präsentiert sich der SDAX, der 0,73 Prozent auf 18.016,06 Punkte verliert. Auch bei den US-Indizes ergibt sich ein gemischtes Bild. Der US 30 sinkt um 0,47 Prozent auf 51.766,29 Punkte. Der US 500 gewinnt hingegen 0,33 Prozent auf 7.569,01 Punkte und führt damit das Feld der sechs betrachteten Indizes an. Insgesamt bleiben DAX, MDAX und TecDAX nahe an ihren vorherigen Schlussständen. Größere Ausschläge zeigen der SDAX und der US 30 nach unten, während sich der US 500 positiv abhebt.
DAX: Bayer führt, Zalando bildet das SchlusslichtBayer legte mit einem Plus von 4,56 Prozent am stärksten zu. Airbus gewann 1,91 Prozent, Hochtief 1,59 Prozent. Auf der Verliererseite gab MTU Aero Engines 3,04 Prozent nach, Fresenius Medical Care 4,30 Prozent. Zalando verlor 5,82 Prozent und lag damit 10,38 Prozentpunkte unter Bayer.
MDAX: Lufthansa vorn, CTS Eventim am schwächstenDeutsche Lufthansa stieg um 4,47 Prozent. Nordex gewann 2,65 Prozent, AIXTRON 2,20 Prozent. Dem standen Verluste bei Nemetschek von 3,68 Prozent und Schaeffler von 5,70 Prozent gegenüber. CTS Eventim fiel mit minus 5,90 Prozent am stärksten; der Abstand zur Lufthansa betrug 10,37 Prozentpunkte.
SDAX: PVA TePla mit deutlichem Abstand vornPVA TePla gewann 6,71 Prozent, gefolgt von SMA Solar Technology mit plus 5,24 Prozent und LPKF Laser & Electronics mit plus 4,33 Prozent. Die stärksten Rückgänge verzeichneten init innovation in traffic systems mit minus 4,56 Prozent und GFT Technologies mit minus 5,10 Prozent. TeamViewer brach um 27,18 Prozent ein – 33,89 Prozentpunkte weniger als PVA TePla.
TecDAX: Solarwerte stark, TeamViewer erneut größter VerliererPVA TePla führte die Gewinner mit plus 6,71 Prozent an. SMA Solar Technology legte 5,24 Prozent zu, Nordex 2,65 Prozent. Bei den schwächsten Werten verlor IONOS Group 3,44 Prozent und Nemetschek 3,68 Prozent. TeamViewer lag mit einem Minus von 27,18 Prozent deutlich darunter.
US 30: NVIDIA an der Spitze, auch die Flopwerte im PlusNVIDIA gewann 2,83 Prozent, Microsoft 1,70 Prozent und Caterpillar 1,57 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Titel lagen ebenfalls im Plus: Microsoft stieg um 1,70 Prozent, Caterpillar um 1,57 Prozent und Cisco Systems um 1,42 Prozent. Zwischen NVIDIA und Cisco Systems lagen 1,41 Prozentpunkte.
US 500: Fiserv führt, auch die schwächsten Werte legen zuFiserv sprang um 11,90 Prozent nach oben, PerkinElmer gewann 11,72 Prozent und Coinbase 7,78 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien verzeichneten Gewinne: Applied Materials stieg um 1,30 Prozent, Biogen um 1,29 Prozent und Pinnacle West Capital um 1,26 Prozent. Fiserv lag damit 10,64 Prozentpunkte vor Pinnacle West Capital.
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