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    Selenskyj warnt Europäer vor russischer Aufrüstung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert Europas gemeinsame Verteidigung
    • Er warnt vor Putins militärischen Ambitionen
    • Europa soll sich auf eigene Stärken besinnen
    Selenskyj warnt Europäer vor russischer Aufrüstung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Europäer zu verstärkten gemeinsamen Anstrengungen für die eigene Verteidigung aufgerufen. Auf der Berliner Sicherheitskonferenz BSC warnte er zugleich davor, sich Illusionen über die weiteren militärischen Ambitionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu machen.

    "Wir sehen, dass Russland seine Entscheidung bereits getroffen hat. Es hat beschlossen, dass ein friedliches und geeintes Europa sein Feind ist. Und das ist nichts, was sich einfach so in einem Jahr in Luft auflösen wird", sagte Selenskyj. "Schauen Sie sich die militärische Infrastruktur an, die Russland in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ist das alles nur für die Ukraine bestimmt? Es ist zu viel, als dass es nur für ein einziges Land, nämlich die Ukraine, bestimmt wäre. Es richtet sich gegen Sie."

    Selenskyj appellierte an die europäischen Regierungen, sich auch angesichts der grundsätzlich geänderten US-Politik auf die eigenen Stärken zu besinnen. Dazu seien Wissen und Produktionsfähigkeiten vorhanden. Er war einige Stunden zuvor in Berlin eingetroffen und hatte Gespräche mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geführt./cn/DP/zb






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