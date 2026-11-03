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    Dax unter Ölpreiseinfluss im Minus - Wahltag in USA

    Aktien Frankfurt Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax reagiert mit Verlusten auf Nahost-Entwicklungen
    • Ölpreise steigen nach US-Angriffen im Iran
    • Dax scheitert an 26.000 Punkten, SAP belastet
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax unter Ölpreiseinfluss im Minus - Wahltag in USA
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem robusten Wochenstart hat der Dax am Dienstag mit Verlusten auf die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten reagiert. Zuerst stiegen die Ölpreise wegen Berichten über neue US-Angriffe im Iran, doch am Nachmittag reichte die Entlastung wegen Gerüchten über eine mögliche Annäherung nur kurz für den Dreh in die Gewinnzone. Trump bestätigte schließlich die US-Angriffe auf iranische Ziele.

    Der Dax scheiterte im Tagesverlauf einmal mehr an der Hürde von 26.000 Punkten. Er stand am Ende 0,45 Prozent tiefer bei 25.864,62 Zählern. Kursverluste beim Schwergewicht SAP waren in einem schwachen Software-Sektorumfeld ein bedeutender Einflussfaktor für den Leitindex, während sich einige KI-lastige Werte trotz enttäuschender Apple-Zahlen etwas berappelten. Der MDax sank um 0,36 Prozent auf 30.743,36 Zähler.

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    Anleger hielten sich auch in Anbetracht der Zwischenwahlen zurück, die am Dienstag in den USA begannen. In vielen Bundesstaaten an der Ostküste öffneten zuerst die Wahllokale, doch Ergebnisse dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. "Amerika wählt, und die Börse schaut genau hin, wie viel politischen Spielraum Donald Trump nach den Kongresswahlen noch hat", sagte dazu der Experte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets./tih/he

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 206,8 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 258,00EUR was eine Bandbreite von -2,69 %/+24,91 % bedeutet.





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