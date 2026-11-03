Thomson Reuters sackt um 7,69 % ab, auch Wettbewerber verlieren

Obwohl die Thomson Reuters Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,37 %.

Auch Wolters Kluwer, Moody's und S&P Global geben nach, doch Thomson Reuters gerät deutlich stärker unter Druck als die Wettbewerber. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht. Auf Monatssicht bleibt die Aktie mit 16,60 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Thomson Reuters auf -9,87 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Thomson Reuters

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,33 %. Wolters Kluwer notiert im Minus, mit -2,68 %. S&P Global notiert im Minus, mit -1,20 %.

Die Aktie von Thomson Reuters erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,22 %.

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Es gibt 433 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,03 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,37 % 1 Monat +16,60 % 3 Monate +18,37 % 1 Jahr -23,36 %

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Stand: 03.11.2026, 18:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Thomson Reuters Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Thomson Reuters Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.