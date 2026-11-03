Kursverluste - Wahltag im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,28 Prozent auf 106,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,95 Prozent.

Dem Anleihemarkt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA. "Eine demokratische Kontrolle des Kongresses sollte per Saldo Treasury-positiv sein", schreiben Experten der Commerzbank. "Mit der Budgethoheit im Repräsentantenhaus würde der Spielraum für zusätzliche Staatsausgaben sinken." Allerdings sollte auch das Risiko einer erneuten Schließung der Regierungsbehörden (Shutdown) am 11. Dezember zunehmen. Ergebnisse zu den Wahlen dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der US-Industrie im September bewegten den Anleihemarkt kaum.

Die im Tagesverlauf gesunkenen Rohölpreise stützten die Kurse nicht. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg ließen die Ölpreise in einem schwankungsanfälligen Handel fallen. Die Nachrichtenlage bleibt jedoch widersprüchlich./jsl/he



