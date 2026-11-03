🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kursverluste - Wahltag im Blick

    US-Anleihen

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen fallen, Rendite steigt auf 4,95 Prozent
    • Wahlausgang könnte Ausgaben bremsen, Shutdown droht
    • Fallende Ölpreise stützen Anleihen zunächst nicht
    US-Anleihen - Kursverluste - Wahltag im Blick
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,28 Prozent auf 106,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,95 Prozent.

    Dem Anleihemarkt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA. "Eine demokratische Kontrolle des Kongresses sollte per Saldo Treasury-positiv sein", schreiben Experten der Commerzbank. "Mit der Budgethoheit im Repräsentantenhaus würde der Spielraum für zusätzliche Staatsausgaben sinken." Allerdings sollte auch das Risiko einer erneuten Schließung der Regierungsbehörden (Shutdown) am 11. Dezember zunehmen. Ergebnisse zu den Wahlen dürften nach mitteleuropäischer Zeit erst in der Nacht zum Mittwoch bekannt werden. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der US-Industrie im September bewegten den Anleihemarkt kaum.

    Die im Tagesverlauf gesunkenen Rohölpreise stützten die Kurse nicht. Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg ließen die Ölpreise in einem schwankungsanfälligen Handel fallen. Die Nachrichtenlage bleibt jedoch widersprüchlich./jsl/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    US-Anleihen Kursverluste - Wahltag im Blick Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,28 Prozent auf 106,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,95 Prozent. Dem Anleihemarkt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     