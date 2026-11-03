Berliner CDU will Sondierungen mit Grünen und SPD

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender Stefan Evers hat unmittelbar vor einem Treffen mit Vertretern von Grünen und SPD erneut angekündigt, Sondierungsgespräche anbieten zu wollen. Evers warnte vor einer Berliner Landesregierung unter linker Führung. Linke, Grüne und SPD haben am Montag ihre Koalitionsgespräche begonnen. "Solange es keinen Koalitionsvertrag gibt, gibt es immer auch Alternativen", sagte Evers. "Unsere Hand ist ausgestreckt, die Tür steht offen."

Evers betonte, es habe auch zuvor schon einen Austausch mit Grünen und SPD gegeben: "Wir haben durchgehend gesprochen. Wir treffen uns jetzt in der Konstellation zu dritt. Das lag jetzt weniger an uns als an der Terminfindung." Die Einladung zum heutigen Gespräch sei deutlich vor Beginn der Koalitionsverhandlungen ausgesprochen worden.