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    BERENBERG stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'

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    BERENBERG stuft INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS auf 'Buy'
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation von 67,50 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das gekappte operative Gewinnziel hervor - nach einem schwachen dritten Quartal. Er macht dafür aber vorübergehende Einflussfaktoren verantwortlich. Der Kurseinbruch am Tag der Zahlenvorlage wirke daher auf ihn übertrieben. Das Unternehmen müsse erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln könne./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 31,55EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Robert-Jan van der Horst
    Analysiertes Unternehmen: INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 67,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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