JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Die Kennzahlen zur Kundenaktivität seien im Oktober weiterhin stark geblieben, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf Online-Apotheken. Nach starken Zwischenberichten werde Redcare mit einem übertrieben großen Abschlag zu DocMorris gehandelt. Diese bleibt daher seine bevorzugte Aktie./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 10:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 17,29EUR auf Lang & Schwarz (03. November 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.