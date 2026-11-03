JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen und der Prognosesenkung des Modekonzerns ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. An ihrer Umsatzschätzung für 2026 habe sich aber kaum etwas geändert, da sie schon vor den Zahlen mit einem währungsbereinigten Rückgang im Rahmen der neuen Boss-Prognose gerechnet habe. Sie schraubte zwar ihre operativen Ergebniserwartungen (Ebit) nach unten. Wegen ihres weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraums änderte sich dadurch aber nichts am Kursziel./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 38,33EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +3,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer