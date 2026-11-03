JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe nach den Quartalszahlen und der Prognosesenkung des Modekonzerns ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. An ihrer Umsatzschätzung für 2026 habe sich aber kaum etwas geändert, da sie schon vor den Zahlen mit einem währungsbereinigten Rückgang im Rahmen der neuen Boss-Prognose gerechnet habe. Sie schraubte zwar ihre operativen Ergebniserwartungen (Ebit) nach unten. Wegen ihres weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraums änderte sich dadurch aber nichts am Kursziel./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:52 / GMT
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Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 38,33EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
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