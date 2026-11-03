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    Teamviewer-Kurseinbruch belastet auch SAP und Nemetschek

    AKTIE IM FOKUS 3

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    Für Sie zusammengefasst
    • Teamviewer senkt Umsatzprognose für das Jahr 2026
    • Teamviewer-Aktie verliert fast 27 Prozent an Wert
    • Verzögerte Abschlüsse und Kundenabwanderung belasten
    AKTIE IM FOKUS 3 - Teamviewer-Kurseinbruch belastet auch SAP und Nemetschek
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Schlusskurs, auch andere Software-Werte belastet)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Softwareunternehmen Teamviewer hat am Dienstag seinen Aktien mit einer gekappten Umsatzprognose schwer zugesetzt. Der Kurs des Fernwartungssoftware-Anbieters brach um fast 27 Prozent ein, weil 2026 jetzt kein Umsatzwachstum mehr erwartet wird. Mit 5,13 Euro notierte der Kurs zeitweise auf dem tiefsten Stand seit Juli. Die Jahresbilanz ist durch den Kurseinbruch wieder klar negativ geworden.

    Die im SDax notierte Aktie, die 2020 noch Profiteurin der Corona-Krise gewesen war, biegt damit wieder auf einen düsteren Kurspfad ein, auch wenn es seit dem Sommer eine Erholungsrally im Zuge allgemein nachlassender KI-Konkurrenzsorgen im Software-Sektor gegeben hatte.

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    Fast 90 Prozent hatte der Teamviewer-Kurs seit dem Rekordtief vom April bei gut vier Euro zugelegt bis auf das Vormonatshoch von 7,74 Euro. Ein Großteil dieser Rally ist nun wieder passé. Der Börsenwert sackte wieder deutlich unter die Marke von einer Milliarde Euro. Im Sommer 2020 war das seit 2019 an der Börse notierte Unternehmen bis zu rund elf Milliarden Euro wert.

    Auch andere Software-Sektorwerte wie Nemetschek oder SAP litten am Dienstag darunter. Als Schwergewicht war SAP für den Dax mit einem Abschlag von 1,8 Prozent eine Belastung.

    Teamviewer rechnet wegen verzögerter Vertragsabschlüsse bei Großkunden und wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten in diesem Jahr nicht mehr mit einem Umsatzwachstum. Der Erlös dürfte währungsbereinigt gegenüber dem Pro-Forma-Wert des Vorjahres um ein bis zwei Prozent sinken, hieß es. Bisher war ein Abschneiden mindestens auf Vorjahresniveau bis zu einem Wachstum von 3 Prozent anvisiert worden. Laut dem DZ-Bank-Experten Armin Kremser verhinderten überraschend deutliche Kundenabwanderungen im Enterprise-Bereich ein besseres Abschneiden.

    Harald Hof von MWB Research nahm seine Enttäuschung über die Nachrichten denn auch gleich zum Anlass, um seine bisherige Kaufempfehlung aufzugeben. "Die Erholung des Wachstums wird zunehmend unsicher", schrieb der Experte. Er verwies auf zunehmenden Wettbewerb im KI-Bereich und eine nur begrenzte Bereitschaft der Kunden, neue höherwertige Lösungen zu nutzen.

    Laut Hof wiegen die Bedenken die Tatsache auf, dass das Unternehmen eine starke Profitabilität aufweise und einen guten Cashflow erwirtschafte. Skeptisch bleibt er auch trotz des Hinweises, dass es mit der Digital-Workplace-Plattform ONE ermutigende Erfolge gebe. Kremser erwähnte entlastend, dass der Marktkonsens die vom Management angepassten Erwartungen bereits weitgehend widerspiegele./tih/ajx/mis/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,97 % und einem Kurs von 73,60 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 201,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 258,00EUR was eine Bandbreite von -2,80 %/+24,76 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs relative Kursstärke trotz fallender US-Softwarewerte und mögliche Einstiegschancen bei Rücksetzern. Diskutiert werden 26 % Cloudumsatzwachstum, ein um 28 % gestiegener Cloud-Backlog sowie KI-Potenziale durch Joule und die erweiterte Databricks-Partnerschaft. Bei Bosch stehen KI-Einsparungen noch offenen Anforderungen an Joule gegenüber. Genannt werden Goldman Sachs’ Kursziel von 258 Euro und die Erwartung eines Nutzers von 270 Euro vor Weihnachten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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