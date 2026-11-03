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    Berenberg senkt Ziel für Init auf 65 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Init-Kursziel auf 65 Euro
    • Buy bleibt trotz gekapptem operativem Gewinnziel bestehen
    • Margenplus setzt skalierbares Geschäft voraus
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Init auf 65 Euro - 'Buy'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Init Innovation von 67,50 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Robert-Jan van der Horst hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das gekappte operative Gewinnziel hervor - nach einem schwachen dritten Quartal. Er macht dafür aber vorübergehende Einflussfaktoren verantwortlich. Der Kurseinbruch am Tag der Zahlenvorlage wirke daher auf ihn übertrieben. Das Unternehmen müsse erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln könne./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 31,55 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +45,80 %/+112,36 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 65 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00, was eine Steigerung von +108,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz von rund 22 % nach der Senkung der EBIT-Prognose 2026 auf 33–37 Mio. Euro. Umsatz- und Cashflow-Prognosen bleiben bestätigt. Diskutiert wird, ob der Rückgang überzogen ist oder Risiken für Projekte und 2027 vorwegnimmt. Technisch werden ein RSI von 14, hohes Handelsvolumen und 26 Euro als möglicher Wendepunkt genannt. Auch ein möglicher SDAX-Ausschluss ist Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber init innovation in traffic systems eingestellt.

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    dpa-AFX
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