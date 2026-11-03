Berenberg senkt Ziel für Init auf 65 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 31,55 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

init innovation in traffic systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +45,80 %/+112,36 % bedeutet.