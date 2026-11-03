Lufthansa und Lissabon unterzeichnen Tap-Einstieg
ROUNDUP
- Lufthansa und Portugal besiegeln Beteiligung an Tap
- 44,9 Prozent kosten Lufthansa 1,025 Milliarden Euro
- Staat behält Mehrheit, Behörden müssen noch zustimmen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa und die Regierung Portugals haben den Einstieg des deutschen Luftverkehrskonzerns bei der portugiesischen Staatsfluglinie Tap vertraglich unter Dach und Fach gebracht. "Damit ist ein entscheidender Meilenstein im Privatisierungsverfahren von Tap erreicht", heißt es in einer Lufthansa-Mitteilung.
Der vereinbarte Kaufpreis für die Beteiligung von zunächst 44,9 Prozent beträgt 1,025 Milliarden Euro. Bis zu 5 Prozent sind zunächst für die Tap-Beschäftigten reserviert, könnten aber auch noch an die Lufthansa gehen. Dadurch würde der Kaufpreis auf 1,2 Milliarden Euro steigen. Die Mehrheit behält mit gut 50 Prozent zunächst der portugiesische Staat.
"Die heutige Unterzeichnung ist ein hervorragendes und weit in die Zukunft reichendes Signal für die gemeinsame Zukunft mit Tap Air Portugal und die Weiterentwicklung der Lufthansa Group", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr laut der Mitteilung. "Unsere Netzwerke ergänzen sich ideal und eröffnen uns neben Portugal insbesondere in Südamerika und Brasilien neue Wachstumsperspektiven."
Lufthansa hatte Mitte Oktober von der Regierung in Portugal den Zuschlag für einen Minderheitsanteil an Tap erhalten. Damit setzte sich der deutsche Luftverkehrskonzern gegen seine französisch-niederländische Konkurrentin Air France-KLM durch, die zuvor bei der skandinavischen SAS den Zuschlag für eine Mehrheit gewonnen hatte.
Der Einstieg bei Tap steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung seitens der Wettbewerbsbehörden./kf/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 7,754 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
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Dass Fuel hedging bei so hohen Preisen für Kerosin nicht mehr viel bringt, bzw. im Falle von fallenden Tagespreisen sogar Verluste einbringen ist schon klar.
Grundsätzlich ist die Aktie niedrig bewertet, bei einem andere Umfeld sind durchaus 50% höhere Kurse zu rechtfertigen. LH hat strategisch ihre Positionen immer wieder verbessert. Auch die neuen Flugzeuge werden das Gewicht der Ölpreise weiter mindern. Im Cargobereich wird inzwischen gut verdient. Auch Eurowings ist zunehmend erfolgreich. Da passt schon vieles zusammen.
Man hat die Wahl draußen zu bleiben und abzuwarten oder spekulativ jetzt zu kaufen, bevor der Himmel sich öffnet. Geschmackssache. Ich bin seit Jahren drin, bleibe drin und bleibe zuversichtlich.
Ernstgemeinte Frage - finde LH aktuell sehr attraktiv bewertet.