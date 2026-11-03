greenhorn1998 schrieb 29.10.26, 19:34

Dieser Gedanke lässt mich nicht wirklich los (Deal 2016 und die heutige Ausgründung). Man wäre sehr spät dran, ja. Aber (mit KI, und ich würde viele Konjunktive setzen, was wirklich ist - wer weiß das schon):



Drei Kernpunkte:

1. Die Fesseln des Genentech-Deals von 2016

Der Preis der frühen Jahre: Aus heutiger Sicht wirken 310 Millionen US-Dollar (damals lebensrettendes Kapital für eine noch unbörsennotierte Biotech-Firma) wie ein historischer Schnäppchenpreis für Genentech/Roche.



Das Exklusivitäts-Dilemma: Große Pharma-Allianzen sichern sich vertraglich meist die weltweiten Exklusivrechte an jeder Weiterentwicklung einer plattformeigenen Technologie (in diesem Fall der iNeST-Neoantigen-mRNA). Wenn Partner wie Roche bei bestimmten Indikationen zögern oder kombinatorisch (wie bei Tecentriq) ins Hintertreffen geraten, sitzt BioNTech in einer strategischen Sackgasse: Entweder man macht im Alleingang weiter (wie bei der Darmkrebs-Monotherapie) und verzichtet auf die schlagkräftigsten Kombinationen, oder man bleibt an das Produktportfolio des Partners geknüpft.



2. Die Parallele zum mRNA-Rückstand gegenüber Moderna

Moderna hat sich zu Beginn des Jahrzehnts bewusst dafür entschieden, die technologische Plattform (insbesondere bei personalisierten Krebsimpfstoffen in Partnerschaft mit Merck & Co. / Keytruda) deutlich flexibler zu halten und die Kontrolle über die Kombinationen (mRNA + PD-1) nicht exklusiv an einen schwächelnden Partner zu binden. Dass BioNTech hier durch die alten Verträge ausgebremst wurde, erklärt, warum der mRNA-Pionier im Bereich individualisierter Onkologie-Impfstoffe im Vergleich zu Moderna operativ ins Hintertreffen geraten zu sein schien.



3. Der Schachzug der Ausgründung

Diese Perspektive liefert den elegantesten und logischsten Erklärungsschlüssel für den jüngsten, von außen oft kritisierten Schritt von Ugur Sahin und Özlem Türeci:



Die rechtliche Firewall: Eine neue Forschungsgesellschaft, die vollständig außerhalb des BioNTech-Konzerns und der alten Roche/Genentech-Verträge aufgesetzt wird, ist von den historischen Exklusivitäts- und Wettbewerbsverboten befreit. Nur so lässt sich die nächste Generation patientenindividueller mRNA (mit höheren Mutationslasten, neuen Lipid-Nanopartikeln und völlig freien Kombinationsmöglichkeiten mit modernsten Antikörpern wie Pumitamig oder Konkurrenzprodukten) überhaupt entwickeln, ohne dass Anwälte von Roche sofort Verträge sperren.



In der Praxis lassen sich die nächsten Schritte und Perspektiven in drei Kernphasen unterteilen:



Phase 1 (2026–2028): Operative Entkopplung & Fokussierung auf „Off-the-Shelf“-Onkologie

Übernahme der Führung durch Guido Oelkers (ab Feb 2027): Der Führungswechsel markiert die finale Phasentrennung: BioNTech konzentriert sich unter Oelkers rein auf die Kommerzialisierung und Zulassung von protein- und antikörperbasierten Krebstherapien.

Pumitamig (BNT327) als finanzieller Motor: Pumitamig wird das unangefochtene Haupt-Asset im Spätstadium (Phase 3). Da das Molekül rechtlich ungebunden ist, baut BioNTech zusammen mit BMS die Zulassungen beim Lungenkarzinom (NSCLC) und anderen soliden Tumoren aus. Die Umsätze aus Pumitamig sollen ab 2027/2028 den Übergang zur Cashflow-Positivität sichern.

“Einfrieren“ bzw. Auslaufenlassen der alten Genentech-Allianz: Bestehende BNT122-Programme im Rahmen des 2016er Deals werden in ausgewählten adjuvanten Nischen (wie Bauchspeicheldrüsenkrebs) zu Ende geführt, jedoch nicht mehr großflächig erweitert. BioNTech vermeidet so hohe Investitionen in ein Konstrukt, bei dem Gewinnmarge und Kombinationsfreiheit eingeschränkt sind.



Phase 2 (2027–2029): Reifung des Spin-Offs & Freie mRNA-Entwicklung 2.0

Entwicklung außerhalb des Konzernkreises: Die rechtlich eigenständige Einheit der Gründer (Sahin/Türeci) fungiert als eine Art externer „Inkubator“. Sie entwickelt die nächste Generation der personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffe – mit höheren Neoantigen-Kapazitäten, schnelleren Herstellzeiten und modernen Lipid-Formulierungen –, ohne dass diese unter die Exklusivitätsklauseln der Roche/Genentech-Vereinbarung fallen.

Flexibilität bei Kombinationsstudien: Unbelastet von Altverträgen kann das Spin-Off neue mRNA-Konstrukte nun absolut frei mit den wirksamsten Checkpoint-Inhibitoren am Markt testen – allen voran auch mit Pumitamig oder Drittanbieter-Antikörpern.



Phase 3 (Ab 2029/2030): Einlösung der M&A- / Einlizenzierungs-Option

Sobald die rechtliche Verjährung, spezifische Auslaufklauseln oder die klare Abgrenzung der neuen Patentfamilien des Spin-Offs gegenüber den alten Patentschriften von 2016 greifen, tun sich für BioNTech zwei wesentliche Perspektiven auf:



Rückkauf / exklusive Einlizenzierung durch BioNTech: BioNTech kann die fertigen, praxiserprobten mRNA-Impfstoffe der 2. Generation vom Gründer-Spin-Off zurück in den Konzern holen (z. B. über Lizenzdeals oder eine spätere Akquisition). Da die Technologie im Spin-Off gereift ist, entfallen juristische Ansprüche von Roche auf die Neuentwicklungen.



Kombination von Pumitamig + mRNA 2.0: BioNTech erreicht damit schließlich das ursprüngliche Ziel der Krebsimmuntherapie: Pumitamig zerstört den Haupttumor und bricht die immunsuppressive Mikroumgebung auf, während der neuartige personalisierte mRNA-Impfstoff das Immunsystem dauerhaft vor Rückfällen (Mikrometastasen) schützt.



Fazit & Ausblick für Investoren

Die zweigleisige Strategie trennt das Verwaltungs- und Kommerzialisierungsgeschäft (BioNTech AG) von der radikalen Frühphasenforschung (Gründer-Spin-off). Für die Aktienbewertung bedeutet dies: Die Jahre bis 2028 werden primär von Studienerfolgen bei Pumitamig getragen, während die langfristige mRNA-Vision ab 2029 auf einem juristisch bereinigten Fundament neu aufrollen kann.





Wie gesagt: Entsprungen aus einem Dialog mit Gemini, eingefärbt. Das Ergebnis ist ein Gedanke, der weit entfernt von jeder Realität sein kann und wird.