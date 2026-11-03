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    Biontech-Betriebsrat kritisiert Umgang mit Mitarbeitern

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    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsrat kritisiert den Umgang mit Beschäftigten
    • Biontech nimmt Vorwürfe zu Diskriminierung ernst
    • Standorte schließen, Gründer-Ehepaar scheidet aus
    Biontech-Betriebsrat kritisiert Umgang mit Mitarbeitern
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - In einem Brief an den Vorstand hat der Betriebsrat von Biontech den Umgang mit Mitarbeitern und das Verhalten der Unternehmensführung in der laufenden Transformation kritisiert. In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist unter anderem die Rede von konkreten Meldungen zu Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und Drohungen. Das Unternehmen teilte mit, die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

    In dem Schreiben heißt es weiter, Mitarbeitende seien aufgrund von Umstrukturierungen und der angekündigten Schließung von Standorten verunsichert, fühlten sich dadurch belastet. Beschäftigte hätten dem Betriebsrat von Zukunfts- und Arbeitsplatzängsten berichtet, fühlten sich mit Sorgen alleingelassen. In einzelnen Bereichen nähmen Beschäftigte einen Stillstand bei Entscheidungen wahr. Auch ist die Rede von "toxischen Arbeitsplatzsituationen". In dem am Montag zugestellten Brief wird der Vorstand aufgefordert, zeitnah für Klarheit und Verlässlichkeit zu sorgen.

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    Gespräch mit Arbeitnehmervertretung wird gesucht

    Biontech teilte mit, es sei nun wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen und Gerüchte von gesicherten Fakten zu unterscheiden. Das Unternehmen suche vorrangig den Dialog mit der Arbeitnehmervertretung.

    Biontech toleriere weder Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber noch Diskriminierung, Sexismus, Rassismus oder Drohungen. Sobald es wesentliche Entwicklungen des Unternehmens gebe, würden diese über die geeigneten Kanäle mitgeteilt. "Von einem Stillstand im operativen Geschäft kann jedoch keine Rede sein", betonte das Unternehmen.

    Gründer-Ehepaar vor dem Abschied

    Für das mit seinem Covid-19-Impfstoff in der Corona-Pandemie bekannt und reich gewordene Mainzer Unternehmen ist 2026 ein durchaus bewegtes Jahr: In dem schrieb Biontech vor allem aufgrund hoher Ausgaben für die Entwicklung neuer Produkte etwa in der Onkologie rote Zahlen und kündigte an, die Standorte Tübingen Ende 2027, Marburg Anfang 2028 und Idar-Oberstein Ende 2028 zu schließen.

    Außerdem werden die Mitbegründer, das Ehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci, bis spätestens Ende dieses Jahres ausscheiden und in einem neuen Unternehmen namens Arife tätig werden. Der Nachfolger für Sahin ist gefunden: Spätestens zum 1. Februar 2027 wird Guido Oelkers Vorstandsvorsitzender. Er kommt von dem schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Wer auf Türeci, die medizinische Vorständin ist, folgt, ist noch nicht klar./chs/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 78,50 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 18:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00USD. Von den letzten 9 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 86,00USD was eine Bandbreite von +60,96 %/+9,00 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursimpulse durch die Analystenkonferenz und einen möglichen Zulassungsantrag 2026. Diskutiert wird, ob negative Erwartungen bereits eingepreist sind. Im Fokus stehen zudem verstärkte Aktienrückkäufe um 90 US-Dollar und deren langfristiger Wertbeitrag bei Pipeline-Erfolgen. Weitere Themen sind der Nutzen von InstaDeep für die Medikamentenentwicklung und mögliche Kaufkraftverluste der Liquiditätsreserven.

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