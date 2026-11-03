Envision Green Ammonia versorgt den weltweit ersten VLAC erfolgreich mit Treibstoff

SHANGHAI, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Envision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute bekannt, dass sein grünes Ammoniak erfolgreich für die Betankung der Terra Clove geliefert wurde, dem weltweit ersten Very Large Ammonia Carrier (VLAC), der mit einem Dual-Fuel-Ammoniak-Antrieb ausgestattet ist. Das Schiff wurde kürzlich im Rahmen einer Zeremonie in Südkorea getauft. Es gehört der Reederei Eastern Pacific Shipping (EPS) und wurde von HD Hyundai Heavy Industries (HHI) gebaut.

Das zertifizierte grüne Ammoniak von Envision treibt den weltweit ersten Very Large Ammonia Carrier (VLAC) an und markiert damit einen wichtigen Meilenstein bei der weltweiten Dekarbonisierung der Schifffahrt.

Diese Bunkerung folgt auf Envisions erste kommerzielle Lieferung von grünem Ammoniak im Februar 2026, die von Chifeng an LOTTE Fine Chemical im Hafen von Ulsan, Südkorea, erfolgte und die weltweit erste durchgängige kommerzielle Lieferung von grünem Ammoniak von der Synthese aus erneuerbarem Wasserstoff bis hin zur internationalen maritimen Logistik darstellte. Mit dieser jüngsten Lieferung an einen VLAC hat Envision erneut die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion über den Transport bis hin zur nachgelagerten Anwendung als Schiffskraftstoff verbunden.

Das grüne Ammoniak stammt aus dem „Chifeng Green Hydrogen and Ammonia Industrial Park" von Envision in der Inneren Mongolei, der derzeit jährlich 320.000 Tonnen grünes Ammoniak produziert und über eine geplante Gesamtkapazität von 1,52 Millionen Tonnen verfügt. Die Anlage in Chifeng ist von Bureau Veritas nach ISO-Normen zertifiziert, und das grüne Ammoniak entspricht den Anforderungen von RFNBO und ISCC.

„Aufbauend auf unserer ersten Lieferung an LOTTE Fine Chemical im Februar stellt diese Bunkerung einen historischen Meilenstein dar: Wir haben die gesamte Wertschöpfungskette für grünes Ammoniak – von der Produktion über die Anwendung in der Schifffahrt bis hin zu einem größeren Maßstab – offiziell miteinander verbunden", sagte Frank Yu, Senior Vice President von Envision Energy. „Der Einsatz auf diesem ersten VLAC-Schiff seiner Art, das von einem mit Ammoniak betriebenen Everllence-Dual-Fuel-Motor angetrieben wird, ist ein Durchbruch, der bestätigt, dass grünes Ammoniak heute ein praktikabler und skalierbarer Schiffskraftstoff ist. Wir sind unglaublich stolz darauf, mit zukunftsorientierten Marktführern wie EPS und LOTTE Fine Chemical zusammenzuarbeiten, um dies zu verwirklichen, und freuen uns darauf, die globale Schifffahrtsindustrie auf dem Weg zur Netto-Null-Bilanz voranzutreiben."

Ausgestattet mit einem Ammoniak-Dual-Fuel-Antrieb behält die Terra Clover die Flexibilität, neben grünem Ammoniak auch konventionellen Schiffskraftstoff zu nutzen, um so erhebliche Reduzierungen der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu erzielen.

Mit dieser erfolgreichen Kraftstofflieferung festigt Envision Energy seine Position als weltweit führender Anbieter von Lösungen für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak weiter und liefert zuverlässige, skalierbare und zertifizierte grüne Kraftstoffe zur Unterstützung der Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie.

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