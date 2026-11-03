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    Q-Ball Intelligence startet, um prädiktive Intelligenz in das KI-Zeitalter zu bringen

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    19 Jahre Prognoseforschung, untermauert durch eine neunjährige Praxiserfahrung mit einer Rendite von 235,19 % bei Investitionen.

    SAN FRANCISCO, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Q-Ball Intelligence gibt heute seine Gründung als neues KI-natives Unternehmen im Bereich Predictive Intelligence bekannt und baut dabei auf fast zwei Jahrzehnten Forschung und praktischer Anwendungen auf, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen.

    Q-Ball Intelligence, the future of everything.

    Das Unternehmen entwickelt eine neue Generation künstlicher Intelligenz, die in der Lage ist, aufkommende Signale zu identifizieren, Muster zu erkennen und zukünftige Entwicklungen vorherzusehen, indem sie über die Analyse des Vergangenen hinausgeht und versteht, was als Nächstes wahrscheinlich geschehen wird.

    Die Forschung hinter Q-Ball wurde bereits in der Praxis angewendet. Zwischen dem 17. Februar 2016 und dem 17. Februar 2025 erzielte ein mit Q-Ball-Methoden informiertes Anlageportfolio eine kumulierte Rendite von 235,19 %.

    Zum Vergleich zeigt die Portfolioanalyse Renditen von 129,86% für den OMX Stockholm All-Share Gross Index (OMXSGI), der den breiteren schwedischen Aktienmarkt repräsentiert, und 106,55% für den OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) im gleichen Zeitraum. Dies entspricht einer Überperformance von 105,33 bzw. 128,64 Prozentpunkten.

    Die neunjährige Investitionsbilanz liefert ein konkretes Beispiel für die praktische Anwendung der unter der Leitung von Assistant Professor Peter Majanen entwickelten prädiktiven Forschung. Es handelt sich um eine tatsächliche Portfoliohistorie und nicht um einen simulierten Backtest.

    Von der Informationsanalyse bis zur Antizipation von Veränderungen

    Die meisten Analysesysteme sind darauf ausgelegt, Informationen zu verarbeiten, historische Trends zu identifizieren und bereits stattgefundene Entwicklungen zu erklären.

    Q-Ball verfolgt ein anderes Ziel: Die Signale und sich ändernden Erwartungen zu erkennen, die Aufschluss darüber geben könnten, was als Nächstes kommt.

    Die Vorhersagemethodik verknüpft Informationen, Erwartungen, sich abzeichnende Muster und Dynamiken mit potenziellen Katalysatoren und zukünftigen Ergebnissen. Ziel ist es, komplexe Informationen in strukturierte, messbare Prognosen zu übersetzen.

    Die zugrundeliegende Forschung entstand im Jahr 2007 und wurde in fast zwei Jahrzehnten der Entwicklung und praktischen Anwendung weiterentwickelt. Q-Ball Intelligence stellt die nächste Stufe dar: Diese Grundlage in eine skalierbare Technologieplattform für internationale Märkte umzuwandeln.

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    PR Newswire (dt.)
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