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    PVA TePla springt nach oben - auf Monatssicht bleibt ein Minus von 13,29 %

    Besonders beachtet!

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    PVA TePla klettert um 7,28 %, während der Handelsumsatz bereits das 2,8-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Besonders beachtet! - PVA TePla springt nach oben - auf Monatssicht bleibt ein Minus von 13,29 %
    Foto: adobe.stock.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 4,13 % dreht PVA TePla im Tagesverlauf deutlich ins Plus. Auch die Wettbewerber Applied Materials und AIXTRON legen zu, allerdings weniger stark. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

    PVA TePla aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.11.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für PVA TePla-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -5,04 % hinnehmen mussten.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +7,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +37,59 % gewonnen.

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    Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %.

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    PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,05 %
    1 Monat -13,29 %
    3 Monate -5,04 %
    1 Jahr +18,69 %
    Stand: 03.11.2026, 19:00 Uhr

    Die Aktie von PVA TePla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,74 %, über 10 Jahre bei 28,24 %.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PVA TePla?

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,87 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +3,83 %.

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 680,77 Mio.EUR € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die PVA TePla Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PVA TePla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PVA TePla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    PVA TePla

    +7,19 %
    +6,95 %
    -13,31 %
    -6,94 %
    +18,86 %
    +89,15 %
    -17,31 %
    +1.177,69 %
    +142,64 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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