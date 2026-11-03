Bundesbank-Präsident Nagel hält eine Zinserhöhung im Dezember für wahrscheinlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu. Nach aktueller Einschätzung sei eine Anhebung "sehr wahrscheinlich notwendig", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, der Mitglied des EZB-Rates ist, laut Redetext am Abend in Berlin. "Aus heutiger Sicht dürfte (...) kaum ein Weg an einer Zinserhöhung vorbeiführen, wenn sich der Inflationsausblick nicht deutlich verbessert."

Der EZB-Rat kommt am 17. Dezember zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammen. Als Antwort auf die vor allem wegen höherer Energiepreise gestiegene Teuerungsrate haben die Euro-Währungshüter im laufenden Jahr bereits zwei Mal die Leitzinsen angehoben. Bei ihrer Sitzung in der vergangenen Woche beließen sie den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins bei 2,5 Prozent. Höhere Leitzinsen verteuern Kredite, was die Nachfrage bremsen und so die Inflation dämpfen kann. Allerdings sind höhere Zinsen zugleich eine Belastung für alle, die investieren wollen. Das kann die Konjunktur bremsen.