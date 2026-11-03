Highlights im Bereich intelligenter Gesundheitsinnovationen für ein besseres Leben

GUANGZHOU, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Phase 3 der 140. Canton Fair, die vom 31. Oktober bis zum 4. November stattfindet, steht unter dem Motto „Better Life". Da Gesundheit nach wie vor von zentraler Bedeutung für eine hohe Lebensqualität ist, hat sich die „Intelligent Healthcare Zone" zu einem Anziehungspunkt für Einkäufer entwickelt, die nach Lösungen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und der Gesundheitsförderung suchen.

Die Intelligent Healthcare Zone präsentiert ein umfassendes Produktspektrum, das die Lücke zwischen professioneller medizinischer Präzision und den täglichen Wellness-Bedürfnissen schließt. Auf der klinischen Seite verdeutlichen fortschrittliche Lösungen wie die stereomagnetische Resonanzbildgebung, laparoskopische Operationsroboter und ein intelligentes Kapselroboter-System für die Magenendoskopie die Spitzenposition der Medizintechnik. Ergänzt werden diese professionellen Exponate durch Produkte für das tägliche Wohlbefinden und die Pflege, wie beispielsweise Massageroboter, Exoskelette, die die aufrechte Mobilität älterer Menschen oder Patienten unterstützen, und vieles mehr.

Unter diesen Innovationen für die tägliche Pflege hat ein kontaktloses Herzuntersuchungsgerät Käufer aus verschiedenen Märkten in seinen Bann gezogen und Menschenmengen zu praktischen Tests angelockt. Dieses weltweit einzigartige Gerät macht Elektroden oder tragbare Geräte überflüssig. Durch einfaches Aufstellen am Bett können Nutzer die Herzgesundheit die ganze Nacht über kontinuierlich und hochpräzise überwachen – eine ideale Lösung für die tägliche Überwachung zu Hause und die frühzeitige Vorsorge in der Gemeinde.

Zudem weckte ein intelligentes, tragbares Hilfsgerät zum Baden das Interesse eines US-amerikanischen Pflegeheimbetreibers, der zum ersten Mal an der Canton Fair teilnahm. Das Produkt entsprach perfekt seinen betrieblichen Anforderungen, was zu detaillierten Anfragen bezüglich Wasserkapazität, Abwasserentsorgung und Betriebszeit pro Zyklus führte.

KI treibt Rehabilitation und Beurteilung voran

Ein Exoskelett zur Unterstützung des Hüftgelenks stach besonders hervor und brachte Rehabilitationstechnologie in den Alltag. Es wurde für Menschen mit eingeschränkter Mobilität aufgrund von Alter, Verletzungen oder Rehabilitationsbedarf entwickelt und bietet sichere und effektive Gehunterstützung sowie Training. Mithilfe digitaler Körpermodellierung und biomechanischer Simulationen liefert es durch optimierte Struktur und Steuerung eine natürliche, unauffällige Unterstützung.

Ebenfalls vorgestellt wurde eine KI-gestützte Lösung zur Bewertung der Körperzusammensetzung und der 3D-Körperhaltung für die Rehabilitation und klinische Versorgung. Mithilfe von KI-Bildverarbeitungs- und 3D-Rekonstruktionstechnologien bewertet sie Körperhaltung, Ausrichtung des Bewegungsapparats und Muskelbalance mit millimetergenauer Präzision. Dabei führt sie in 32 Sekunden eine Ganzkörperuntersuchung durch, erstellt automatisch Berichte und speichert Patientendaten für die fortlaufende Überwachung.

Auf der 140. Canton Fair zeigt die Intelligent Healthcare Zone, wie sich die Technologie weiterentwickelt, um vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden – von hochmodernen klinischen Eingriffen bis hin zur barrierefreien Alltagsversorgung. Im Einklang mit dem Thema der dritten Phase der Messe, „Better Life", hebt die Zone einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz hervor, der verspricht, die Lebensqualität von Menschen weltweit zu verbessern.

Für einen reibungslosen Messebesuch klicken Sie bitte hier, um sich vorab zu registrieren:

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