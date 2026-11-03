People2.0 wurde im PEAK Matrix-Assessment 2026 der Everest Group für CoR- und CEoR-Lösungen als führendes Unternehmen ausgezeichnet

KING OF PRUSSIA, Pa., 3. November 2026 /PRNewswire/ -- People2.0 wurde im Rahmen der PEAK Matrix-Bewertung 2026 der Everest Group für Contractor of Record (CoR) und Contingent Employer of Record (CEoR) Solutions als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Die Everest Group bewertete 28 Anbieter und positionierte People2.0 unter den acht führenden Anbietern. Hervorgehoben wurden die starke Haftungsdeckung, die robuste Arbeitnehmerklassifizierung und die Fähigkeit, Kunden in über 130 Ländern bei der Verwaltung von unabhängigen Auftragnehmern und Zeitarbeitern über einen einzigen Anbieter zu unterstützen.

Everest Group zählt auch People2.0 zu den Anbietern, die gemessen am verwalteten Budget einen Marktanteil von über 5 % am CoR- und CEoR-Markt halten. Laut Everest Group hat die Risikominimierung für Käufer mittlerweile höchste Priorität.

„Unsere Kunden vertrauen uns etwas Wichtiges an: „Wir beschäftigen und bezahlen die Menschen, die unsere Unternehmen am Laufen halten", sagte Steve Schaus, CEO, People2.0. „Das bedeutet, die Klassifizierung und die Einhaltung der Vorschriften korrekt vorzunehmen, die Arbeiter korrekt zu bezahlen und den Kunden bei der Bewältigung der Regeln zur Seite zu stehen, die sich von Land zu Land, von Bundesstaat zu Bundesstaat und sogar von Stadt zu Stadt unterscheiden. Die Auszeichnung als führendes Unternehmen durch die Everest Group spiegelt die Sorgfalt wider, mit der unsere Teams diese Arbeit jeden Tag angehen. Wir glauben, dass diese Anerkennung die Stärke unserer globalen Infrastruktur, das Fachwissen unserer Mitarbeiter und unser Engagement für die Festlegung von Standards für Zeitarbeitslösungen bestätigt. Wir sind unseren Kunden und Partnern für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, dankbar und werden auch weiterhin in die Menschen, das Fachwissen und die Technologie investieren, die ihnen helfen, mit Zuversicht zu wachsen."

„People2.0 hat ein umfassendes CoR- und CEoR-Angebot entwickelt, dessen Funktionen die Arbeitnehmerklassifizierung, die Haftungsfreistellung, die Lohnabrechnung und die Zahlungen zur Unterstützung von Programmen für Zeitarbeitnehmer umfassen", sagte Lokesh Goyal, Vizepräsident, Everest Group. „Die firmeneigene Technologie und die Integrationsfähigkeiten, ergänzt durch ein aussagekräftiges Berichtswesen, stärken das Angebot zusätzlich und positionieren People2.0 als führendes Unternehmen im Rahmen der PEAK Matrix-Bewertung 2026 der Everest Group für Contractor of Record (CoR) und Contingent Employer of Record (CEoR)-Lösungen."

Lesen Sie mehr auf der Website von People2.0.

Über People2.0

People2.0 ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Workforce Compliance und Gehaltsabrechnung für Unternehmen und Talentanbieter, darunter Personalvermittlungsfirmen, Headhunter, Personaldienstleister und Beratungsunternehmen. People2.0 unterstützt diese Unternehmen dabei, sich in den Bereichen Beschäftigung, Arbeit und Steuern weltweit zurechtzufinden.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/people2-0-wurde-im-peak-matrix-assessment-2026-der-everest-group-fur-cor--und-ceor-losungen-als-fuhrendes-unternehmen-ausgezeichnet-302928218.html