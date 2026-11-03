RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag des Konsumgüterkonzerns bestätigten mittelfristigen Ziele nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg, weshalb sie etwas enttäuschend erschienen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig hält er das angestrebte Volumen- und organische Umsatzwachstum für herausfordernd./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 58,16EUR auf Tradegate BSX (03. November 2026, 19:17 Uhr) gehandelt.



