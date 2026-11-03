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    Overstory bringt integrierte KI-Plattform auf den Markt, um das erste dynamische Modell des Netzrisikos zu liefern

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    Overstory bringt integrierte KI-Plattform auf den Markt, um das erste dynamische Modell des Netzrisikos zu liefern
    Foto: Souvik Banerjee - unsplash

    Die neue Plattform verbindet die KI-gestützten Risikomodelle von Overstory mit zentralen Versorgungssystemen, um Versorgungsunternehmen dabei zu helfen, Stromausfälle zu verhindern, sich auf Stürme vorzubereiten und katastrophale Waldbrände zu stoppen.

    BOSTON, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Overstory, der führende Technologieanbieter für das Management von naturbedingten Netzrisiken, hat heute eine Netzrisikomanagement-Plattform  auf den Markt gebracht, die Energieversorgungsunternehmen ein System zur Risikoerkennung, Priorisierung von Arbeiten und Erstellung einer nachvollziehbaren Dokumentation bietet, die den Regulierungsbehörden nachweist, wie viel Risiko jeder investierte Dollar beseitigt hat.

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    Overstory hat die branchenweit ersten KI-Modelle eingeführt, die dabei helfen, vorherzusagen, wo Stromausfälle und durch Versorgungsunternehmen verursachte Waldbrände am wahrscheinlichsten auftreten werden. Die Modelle werden anhand von Millionen Kilometern Netzinfrastruktur trainiert und werden derzeit von den größten Energieversorgern Nordamerikas eingesetzt. Die neue Plattform verknüpft nun diese Risikomodelle mit den operativen Kernsystemen, auf die sich die Versorgungsunternehmen verlassen, um ihnen zu helfen, die potenziellen Auswirkungen auf die Kunden zu verstehen, Abwägungsoptionen zu treffen und die Einsatzkräfte zuerst zu den dringendsten Arbeiten zu schicken.

    Extreme Wetterereignisse stellen in vielen Regionen der Welt das größte Risiko für die Zuverlässigkeit der Stromnetze dar, und Stromleitungen haben einige der verheerendsten Waldbrände der Geschichte verursacht. Obwohl die Energieversorger über gut etablierte Vegetationsprogramme, Teams zur Waldbrandbekämpfung und Meteorologen im Team verfügen, sind ihre Daten oft zu unzusammenhängend, um darauf reagieren zu können. Satellitenbilder befinden sich in einem System, Ausfälle in einem anderen und Arbeitsaufträge in weiteren, die jeweils unabhängig voneinander funktionieren. Die neue Plattform von Overstory knüpft an bestehende Systeme an und verschafft Versorgungsunternehmen die nötige Klarheit, um zu erkennen, wo Vorfälle am wahrscheinlichsten auftreten, welche Gegenmaßnahmen am besten geeignet sind, sie zu reduzieren, und wie viel Arbeit durch das Risiko eingespart wurde.

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