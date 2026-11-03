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    US-Wahlen: Schicksalstag - platzt KI-Blase noch schneller?

    Marktgeflüster

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    Aber platzen wird die KI-Blase doch, weil das Geschäftsmodell nicht funktionieren kann. Wenn die US-Demokraten einen "sweep" schaffen, werden kaum mehr mehr Datencenter genehmigt werden

    Was passiert nach den US-Wahlen heute? Es ist eine Art Schicksalstag für die KI-Blase: entweder sie platzt noch schneller, wenn die US-Demokraten beide Kammern gewinnen sollten - oder es wird zäher (wenn die US-Republikaner zumindest den US-Senat halten). Aber platzen wird die KI-Blase doch, weil das Geschäftsmodell nicht funktionieren kann. Wenn die US-Demokraten einen "sweep" schaffen, werden kaum mehr mehr Datencenter genehmigt werden - das verringert Nachfrage nach Chips, Arbeitsspeicher und Investitionen. Nun haben aber die Hyperscaler und Datencenter-Firmen gigantische Zahlungsverpflichtungen - und diese würden komplett in der Luft hängen, wenn die meisten Datencenter niemals realisiert werden. Daher hat Elon Musk nicht unrecht, wenn er warnt, dass bei einem Sieg der US-Demokraten die KI-Dominanz der USA bald Geschichte sein wird (die allerdings ohnehin bereis im Sinkflug ist)..

     

    Das Video "US-Wahlen: Schicksalstag - platzt KI-Blase noch schneller? " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster US-Wahlen: Schicksalstag - platzt KI-Blase noch schneller? Was passiert nach den US-Wahlen heute? Es ist eine Art Schicksalstag für die KI-Blase: entweder sie platzt noch schneller, wenn die US-Demokraten beide Kammern gewinnen sollten - oder es wird zäher

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