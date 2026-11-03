US-Wahlen: Schicksalstag - platzt KI-Blase noch schneller?

Was passiert nach den US-Wahlen heute? Es ist eine Art Schicksalstag für die KI-Blase: entweder sie platzt noch schneller, wenn die US-Demokraten beide Kammern gewinnen sollten - oder es wird zäher (wenn die US-Republikaner zumindest den US-Senat halten). Aber platzen wird die KI-Blase doch, weil das Geschäftsmodell nicht funktionieren kann. Wenn die US-Demokraten einen "sweep" schaffen, werden kaum mehr mehr Datencenter genehmigt werden - das verringert Nachfrage nach Chips, Arbeitsspeicher und Investitionen. Nun haben aber die Hyperscaler und Datencenter-Firmen gigantische Zahlungsverpflichtungen - und diese würden komplett in der Luft hängen, wenn die meisten Datencenter niemals realisiert werden. Daher hat Elon Musk nicht unrecht, wenn er warnt, dass bei einem Sieg der US-Demokraten die KI-Dominanz der USA bald Geschichte sein wird (die allerdings ohnehin bereis im Sinkflug ist)..

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