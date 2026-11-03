Börsen Update USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,88 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.871,30 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Microsoft +2,88 %, NVIDIA +2,52 %, Caterpillar +1,90 %, Cisco Systems +1,86 %, Apple -2,31 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,89 %, Sherwin-Williams -2,89 %, The Home Depot -2,41 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.256,69 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +7,40 %, Monolithic Power Systems +6,88 %, Moderna +4,75 %, Advanced Micro Devices +4,44 %, Nebius Group Registered (A) +4,28 %
Flop-Werte: Thomson Reuters -7,19 %, Shopify -6,18 %, Keurig Dr Pepper -5,23 %, Vertex Pharmaceuticals -4,98 %, DoorDash Registered (A) -3,42 %
Der US 500 steht bei 7.584,20 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: Fiserv +13,82 %, PerkinElmer +10,54 %, Fox Registered (A) +7,96 %, Fox Registered (B) +7,72 %, AppLovin Registered (A) +7,40 %
Flop-Werte: Gartner -14,47 %, Sysco -9,52 %, Zebra Technologies (A) -7,44 %, Builders Firstsource -6,30 %, Archer Daniels Midland Company -5,89 %
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