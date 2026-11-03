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    US Tech 100 klar übertroffen: AppLovin Registered (A) springt nach oben

    Rückenwind

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    AppLovin Registered (A) klettert um 7,40 %, liegt auf Wochensicht aber noch 6,82 % im Minus.

    Rückenwind - US Tech 100 klar übertroffen: AppLovin Registered (A) springt nach oben
    Foto: 1464816096

    Mit ihrem kräftigen Kursanstieg lässt AppLovin den US Tech 100 deutlich hinter sich, der um 0,88 % zulegt. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar. Die heutigen Mitteilungen zweier Anwaltskanzleien erinnern an die Frist am 16. November 2026, bis zu der Anleger in einer Sammelklage gegen AppLovin die Rolle als Hauptkläger beantragen können.

    AppLovin Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.11.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AppLovin Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -36,92 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -6,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AppLovin Registered (A) einen Rückgang von -62,54 %.

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    Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,88 %. Damit gehört AppLovin Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Die Aktie von AppLovin Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 81,77 %.

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,33 Mrd.EUR € wert.

    AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,82 %
    1 Monat -8,69 %
    3 Monate -36,92 %
    1 Jahr -60,80 %
    Stand: 03.11.2026, 20:00 Uhr

    APP SHAREHOLDER NOTICE: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds AppLovin (APP) Investors of Securities Class Action Lawsuit Deadline on November 16, 2026


    Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses In AppLovin To Contact Him Directly To Discuss Their OptionsIf you purchased or acquired securities in AppLovin between February 12, 2026 …

    Kaplan Fox Reminds Investors of AppLovin Corporation (APP) of the Deadline to Seek Lead Plaintiff Status on November 16, 2026


    New York, New York--(Newsfile Corp. - November 3, 2026) - Kaplan Fox & Kilsheimer LLP announces that a class action lawsuit has been filed against AppLovin Corporation ("AppLovin" or the "Company") (NASDAQ: APP) on behalf of investors that purchased …

    AppLovin Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AppLovin Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AppLovin Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AppLovin Registered (A)

    +7,43 %
    -5,52 %
    -8,83 %
    -36,29 %
    -60,00 %
    +532,05 %
    +153,91 %
    +310,41 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K
    AppLovin Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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