Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro
ANALYSE-FLASH
- Berenberg bestätigt Ferrari mit Kursziel 384 Euro
- Ferrari übertraf im schwierigen Umfeld die Erwartungen
- Prognose erneut moderat angehoben, nun nahe Konsens
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Euro belassen. Der Luxussportwagenbauer habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose zumindest moderat ein weiteres Mal angehoben, schrieb Michael Filatov am Dienstag. Die neuen Ziele lägen nun weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 374,5 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 19:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+23,56 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 384 Euro
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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Mit Batterien ist kein niedriger Sportwagen möglich, da sehen die Steckerautos auch aus wie fahrende Wandschränke. Das ist aus meiner Sicht ein generelles Problem von Ferrari.
So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.