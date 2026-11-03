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    Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bestätigt Ferrari mit Kursziel 384 Euro
    • Ferrari übertraf im schwierigen Umfeld die Erwartungen
    • Prognose erneut moderat angehoben, nun nahe Konsens
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 384 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Euro belassen. Der Luxussportwagenbauer habe in einem schwierigen Umfeld die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose zumindest moderat ein weiteres Mal angehoben, schrieb Michael Filatov am Dienstag. Die neuen Ziele lägen nun weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 374,5 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 19:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+23,56 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 384 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 343,14, was einem Rückgang von -7,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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