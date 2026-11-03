Sparprogramm sorgt für Gewinnwarnung bei BMW
- BMW senkt Prognose für die operative Marge deutlich
- Abfindungskosten belasten BMW schon im vierten Quartal
- BMW-Aktie verliert nach Prognosesenkung drei Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Der Autobauer erwartet, im Kerngeschäft weniger zu verdienen als bisher erwartet. Ursache sind unter anderem die Kosten für den Stellenabbau. Die operative Marge (Ebit) im Automobilgeschäft wird nun zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent erwartet. Bisher lag die Prognose bei 1 bis 3 Prozent.
Anleger zeigten sich enttäuscht. Die BMW-Aktie gab im nachbörslichen Handel am Dienstag in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach.
BMW hatte im Sommer angekündigt, Tausende Jobs in Deutschland abzubauen. Ein Anfang Oktober gestartetes Abfindungsprogramm war überraschend erfolgreich, sodass der Autobauer es bereits nach weniger als drei Wochen wieder schloss. Viele Ausstiege - und damit ihre Kosten - dürften nun schon im laufenden vierten Quartal zum Tragen kommen. Früheren Aussagen zufolge hatte BMW mit Gesamtkosten von rund einer Milliarde Euro für das Jobabbauprogramm gerechnet.
Details wird der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal am Mittwochmorgen bekanntgeben./ruc/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,65 % und einem Kurs von 56,52 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 20:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +2,55 %/+44,98 % bedeutet.
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Deine Kernthese kann jeder widerlegen, der mit einem durchschnittlichen AfD-Wähler versucht, ein kurzes Gespräch über die Hintergründe seiner Wahlentscheidung zu führen. Bei den meisten reicht es noch nicht einmal dafür, die Ursachen der aktuellen wirtschaftlichen Probleme zu erkennen.
Denn er ist der typische Bildungsverlierer (laut Studienlage haben AfD-Wähler unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse), dieses Manko erklärt auch häufig seine Wahlentscheidung.
Genau dass ist ja der Faschismus, vor dem er selber warnt ✌️