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    Warum die US-Midterms für Aktionäre ein Glückstermin sind

    So reagieren die Märkte

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    Die Midterms gelten als eines der zuverlässigsten Kaufsignale: Seit 1945 stand der S&P 500 ein Jahr danach stets höher. Diesmal könnten die Demokraten Trump den Spielraum im Kongress deutlich einengen.

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    So reagieren die Märkte - Warum die US-Midterms für Aktionäre ein Glückstermin sind
    Foto: Yuki Iwamura - AP

    Die Amerikaner wählen an diesem Dienstag das gesamte Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats und 36 Gouverneure neu. Für Anleger ist das ein Termin mit bemerkenswerter Vorgeschichte.

    Nach allen 20 Zwischenwahlen seit 1946 notierte der S&P 500 zwölf Monate später höher, rechnet Jim Reid von der Deutschen Bank vor. Im Schnitt lag das Plus bei 14,4 Prozent. Ein gewöhnliches Börsenjahr brachte im selben Zeitraum nur rund 9 Prozent.

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    Die Erklärung liefert der vierjährige Wahlzyklus. Vor der Abstimmung ist die Unsicherheit am größten, der Markt findet meist im Herbst seinen Boden. Danach schlagen Investoren zu, wenn ein gespaltener Kongress große politische Kurswechsel unwahrscheinlicher macht. So zumindest die Theorie.

    Auch 2026 passt ins Muster: Einen kräftigen Rücksetzer gab es zwar nicht, doch seit Ende Mai tritt der Index auf der Stelle. Rechnet man bis 1930 zurück, gab es nur zwei Ausreißer nach unten, beide mitten in der Weltwirtschaftskrise.

    Genau dieses Szenario zeichnet sich ab. Die Republikaner halten derzeit beide Kammern, doch laut der Prognoseplattform Polymarket lag die Siegchance der Demokraten im Repräsentantenhaus am Morgen bei 95 Prozent, im Senat bei 79 Prozent.

    Ein Selbstläufer ist die Statistik diesmal nicht. Reid sieht zwei Risiken: Der Index ist so stark von wenigen Megacaps abhängig wie nie zuvor, schon ein paar Enttäuschungen könnten ihn drücken. Zudem preist der Markt den mildesten Zinserhöhungszyklus der Geschichte ein.

    Ein normaler Zyklus wäre ein Schock. Ob die Serie hält, hängt damit an einer Handvoll Aktien. Und Geduld ist gefragt: 2024 stand die Mehrheit im Repräsentantenhaus erst acht Tage nach der Wahl fest.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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