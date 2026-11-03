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    BMW weitet auf Tradegate Minus aus nach Prognosesenkung

    AKTIE IM FOKUS

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    AKTIE IM FOKUS - BMW weitet auf Tradegate Minus aus nach Prognosesenkung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognosesenkung für das laufende Jahr hat BMW am Dienstagabend belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die schon im Xetra-Handel schwachen Aktien des Autobauers zuletzt noch weitere 1,9 Prozent ein. Damit droht der Kurserholung der vergangenen Wochen das Ende. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel schon 38 Prozent verloren - damit sind sie Dax -Schlusslicht, noch hinter dem krisengeplagten Volkswagen -Konzern und dem Stuttgarter Konkurrenten Mercedes-Benz .

    BMW geht für 2026 von einem geringeren Gewinn im Kerngeschäft als bisher aus - unter anderem wegen Kosten für den Stellenabbau. Zudem wurde das Absatzziel leicht gesenkt. Auch bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital musste BMW einen Rückzieher machen. Bestätigt wurde dagegen die Prognose für den freien Mittelzufluss, was Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan als Lichtblick bezeichnete./gl/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 56,88 auf Tradegate BSX (03. November 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,71 %/+74,37 % bedeutet.





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