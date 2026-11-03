CTS Eventim: Kurs fällt bei vervierfachtem Handelsumsatz

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von CTS Eventim nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +3,27 %.

Der Handelsumsatz bei CTS Eventim erreicht bereits das Vierfache des gesamten Vortags, während der Kurs deutlich fällt. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang gibt es nicht. UBS hält an der Einstufung „Buy“ und dem Kursziel von 100 Euro fest; der Wettbewerber Live Nation Entertainment gibt lediglich um 0,28 % nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die CTS Eventim Aktie damit -3,61 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CTS Eventim auf -22,77 %.

Während CTS Eventim deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,12 %. Damit gehört CTS Eventim heute zu den auffälligeren Werten.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,61 % 1 Monat +10,19 % 3 Monate +3,27 % 1 Jahr -21,70 %

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Live Nation Entertainment und Co.

Stand: 03.11.2026, 21:00 Uhr

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,81 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Kursgewinnen und kräftigen Rücksetzern: Der US 500 zieht an, der SDAX verliert deutlich. Bayer punktet im DAX, während TeamViewer um über 27 Prozent einbricht.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Studie über Daten wie Ausgaben, Preisfestlegungen und Ticketverkäufen zu Live-Events in Europa …

Die Aktie von CTS Eventim erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,24 %, über 10 Jahre bei 7,01 %.

Lohnt sich ein Investment in die CTS Eventim Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der CTS Eventim Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CTS Eventim Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.