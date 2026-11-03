WESCAN GOLDFIELDS GIBT DIE BEAUFTRAGUNG VON RED CLOUD SECURITIES FÜR LIQUIDITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BEKANNT

SASKATOON, SK, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („ Wescan " oder das „ Unternehmen ") freut sich bekannt zu geben, dass es Red Cloud Securities Inc. („ Red Cloud ") mit der Erbringung von Liquiditätsdienstleistungen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „ TSXV ") und den geltenden Wertpapiergesetzen beauftragt hat. Red Cloud ist ein in Toronto ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das Mineralienexplorations- und Bergbauunternehmen beim Zugang zu den Kapitalmärkten sowie bei der Entwicklung ihres Unternehmensprofils unterstützt. Red Cloud wird die Stammaktien des Unternehmens an der TSXV handeln, mit dem Ziel, einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung (die „Vereinbarung") zahlt das Unternehmen Red Cloud monatlich 6.000 USD. Die Vereinbarung tritt am 2. November 2026 in Kraft und kann von jeder Partei mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden. Wescan und Red Cloud stehen in keinem Nahverhältnis zueinander; jedoch können Red Cloud und/oder deren Kunden ein direktes oder indirektes Interesse an Wertpapieren von Wescan haben. Red Cloud erhält im Zusammenhang mit den Dienstleistungen keine Aktien, Optionen oder leistungsabhängige Vergütungen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSXV.

Informationen zu Red Cloud Securities Inc.

Red Cloud Securities Inc. ist als Wertpapierhändler registriert und Mitglied der Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapitalmarktdienstleistungen und Finanzierungsalternativen für den Junior-Rohstoffsektor.

Informationen zu Wescan Goldfields Inc.

Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Munro-Lake-Projekt, das sich im Pine-Lake-Grünsteingürtel angrenzend an das Goldfeld Seabee/Santoy befindet; sowie im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan das Jojay-Lake-Projekt, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, das Fork-Lake-Projekt, das die ehemals produzierende Goldmine Jasper beherbergt, und das kürzlich erworbene Lindsay-Lake-Projekt. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „WGF" gehandelt.