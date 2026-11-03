🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWescan Goldfields AktievorwärtsNachrichten zu Wescan Goldfields

    WESCAN GOLDFIELDS GIBT DIE BEAUFTRAGUNG VON RED CLOUD SECURITIES FÜR LIQUIDITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BEKANNT

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    WESCAN GOLDFIELDS GIBT DIE BEAUFTRAGUNG VON RED CLOUD SECURITIES FÜR LIQUIDITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BEKANNT
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    /NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/

    SASKATOON, SK, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es Red Cloud Securities Inc. („Red Cloud") mit der Erbringung von Liquiditätsdienstleistungen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV") und den geltenden Wertpapiergesetzen beauftragt hat. Red Cloud ist ein in Toronto ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das Mineralienexplorations- und Bergbauunternehmen beim Zugang zu den Kapitalmärkten sowie bei der Entwicklung ihres Unternehmensprofils unterstützt. Red Cloud wird die Stammaktien des Unternehmens an der TSXV handeln, mit dem Ziel, einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

    Wescan Goldfields Inc. Logo

    Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung (die „Vereinbarung") zahlt das Unternehmen Red Cloud monatlich 6.000 USD. Die Vereinbarung tritt am 2. November 2026 in Kraft und kann von jeder Partei mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden. Wescan und Red Cloud stehen in keinem Nahverhältnis zueinander; jedoch können Red Cloud und/oder deren Kunden ein direktes oder indirektes Interesse an Wertpapieren von Wescan haben. Red Cloud erhält im Zusammenhang mit den Dienstleistungen keine Aktien, Optionen oder leistungsabhängige Vergütungen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSXV.

    Informationen zu Red Cloud Securities Inc.

    Red Cloud Securities Inc. ist als Wertpapierhändler registriert und Mitglied der Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kapitalmarktdienstleistungen und Finanzierungsalternativen für den Junior-Rohstoffsektor.

    Informationen zu Wescan Goldfields Inc.

    Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Munro-Lake-Projekt, das sich im Pine-Lake-Grünsteingürtel angrenzend an das Goldfeld Seabee/Santoy befindet; sowie im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan das Jojay-Lake-Projekt, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, das Fork-Lake-Projekt, das die ehemals produzierende Goldmine Jasper beherbergt, und das kürzlich erworbene Lindsay-Lake-Projekt. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „WGF" gehandelt.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WESCAN GOLDFIELDS GIBT DIE BEAUFTRAGUNG VON RED CLOUD SECURITIES FÜR LIQUIDITÄTSDIENSTLEISTUNGEN BEKANNT /NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/SASKATOON, SK, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     