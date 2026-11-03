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    BMW verliert seit Jahresbeginn 39,08 % - Gewinnwarnung belastet

    Das bewegt die Anleger

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    Die BMW-Aktie verliert heute 3,85 %, während auch mehrere andere Autobauer an der Börse nachgeben.

    Das bewegt die Anleger - BMW verliert seit Jahresbeginn 39,08 % - Gewinnwarnung belastet
    Foto: Viacheslav Lopatin - stock.adobe.com

    Eine Prognosesenkung für das laufende Jahr belastet BMW. Der Autobauer erwartet im Kerngeschäft weniger Gewinn als bisher, unter anderem wegen der Kosten für den Stellenabbau. Auch Stellantis, Ford und Volkswagen geben nach; mit einem Minus von 4,35 % verliert Stellantis unter diesen Wettbewerbern am deutlichsten.

    BMW aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von BMW mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,20 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -1,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BMW eine negative Entwicklung von -39,08 % erlebt.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -2,89 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,17 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -1,74 % Stellantis notiert im Minus, mit -4,35 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +0,24 %.

    Die Aktie von BMW erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -14,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei -8,20 %, über 10 Jahre bei -2,45 %.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,42 %
    1 Monat +4,02 %
    3 Monate -5,20 %
    1 Jahr -29,80 %
    Stand: 03.11.2026, 21:30 Uhr

    Informationen zur BMW Aktie

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,70 Mrd. € wert.

    BMW weitet auf Tradegate Minus aus nach Prognosesenkung


    Eine Prognosesenkung für das laufende Jahr hat BMW am Dienstagabend belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die schon im Xetra-Handel schwachen Aktien des Autobauers zuletzt noch weitere 1,9 Prozent ein. Damit droht der Kurserholung der …

    Sparprogramm sorgt für Gewinnwarnung bei BMW


    BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Der Autobauer erwartet, im Kerngeschäft weniger zu verdienen als bisher erwartet. Ursache sind unter anderem die Kosten für den Stellenabbau. Die operative Marge (Ebit) im Automobilgeschäft wird …

    Metalltarifgespräche gehen am Donnerstag weiter


    Die Verhandlungen in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie sollen am Donnerstag in Baden-Württemberg fortgesetzt werden. Das geht aus einer Einladung der IG Metall hervor. Demnach soll die dritte Verhandlungsrunde ab circa 12.00 Uhr im …

    Lohnt sich ein Investment in die BMW Aktie?


    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    BMW

    -3,58 %
    -1,42 %
    +4,02 %
    -5,20 %
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    -38,55 %
    -36,11 %
    -24,69 %
    +250,35 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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