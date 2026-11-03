US 30 am 03.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,26 %
Performance 1M: +1,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: +6,45 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +0,20 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +17,66 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: +0,53 %
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Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: -11,04 %
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