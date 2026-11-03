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    Vom Minus ins Plus: Oracle schafft die Kurswende

    Kurssprung

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    Oracle legt um 4,76 % zu, während die Wettbewerber ein gemischtes Kursbild zeigen.

    Kurssprung - Vom Minus ins Plus: Oracle schafft die Kurswende
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Tagesverlust von 1,80 % dreht Oracle ins Plus. Ein konkreter Auslöser für die Erholung ist nicht erkennbar. Auf Monatssicht bleibt die Aktie mit 13,05 % im Minus.

    Oracle Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 03.11.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Oracle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,32 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -1,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Oracle bisher ein Minus von -33,45 %.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles rasche Kapitalaufnahme von 20 Mrd. Dollar, je zur Hälfte über Aktien und Schulden. Diskutiert werden Finanzierungssicherheit, Verschuldung und Verwässerung. Dem stehen hohe Auftragsbestände sowie Prognosen für positiven freien Cashflow ab der zweiten Hälfte 2028 gegenüber. Die starken Kursschwankungen gelten als Tradingchance; ein möglicher Test der 100-Dollar-Marke wird erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

    Zur Oracle Diskussion

    Die Aktie von Oracle erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,18 %, über 10 Jahre bei 11,90 %.

    Kann man jetzt sein Geld verdreifachen?


    Die Oracle-Aktie befindet sich aktuell mit Vollgas im Rückwärtsgang. In den letzten drei Handelstagen summierten sich die Kursverlustes des Software- und Cloud-Konzerns auf -18%. Was zieht den Kurs der Oracle-Aktie dieser Tage so stark nach unten und sollten Anleger langsam über einen Kauf nachdenken? Weitere Kapitalmaßnahmen Auslöser des jüngsten Kurseinbruchs der Oracle-Aktie war erneut ein […] The post Oracle-Aktie: Kann man jetzt sein Geld verdreifachen? first appeared on sharedeals.de.

    Informationen zur Oracle Aktie

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 337,89 Mrd. € wert.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,40 %
    1 Monat -13,05 %
    3 Monate -3,32 %
    1 Jahr -51,08 %
    Stand: 03.11.2026, 21:31 Uhr

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Oracle?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,64 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,72 %. IBM notiert im Minus, mit -1,24 %. Microsoft legt um +3,03 % zu SAP notiert im Minus, mit -1,32 %.

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    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Oracle

    +6,05 %
    -1,40 %
    -13,05 %
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    -51,08 %
    +10,61 %
    +34,74 %
    +224,37 %
    +6.624,67 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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