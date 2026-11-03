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    Advanced Micro Devices legt mit gefragten Halbleiteraktien zu

    Kurssprung

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    Advanced Micro Devices steigt um 4,35 %, nachdem das Plus zwischenzeitlich 6,60 % erreicht hat.

    Kurssprung - Advanced Micro Devices legt mit gefragten Halbleiteraktien zu
    Foto: 1068642736

    Halbleiteraktien sind am Dienstag im Zuge des Erholungsversuchs an der Nasdaq gefragt. Neben Advanced Micro Devices gewinnen auch Broadcom, NVIDIA und Qualcomm. Trotz des heutigen Anstiegs verliert Advanced Micro Devices auf Monatssicht noch 23,42 %.

    Advanced Micro Devices Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 03.11.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Advanced Micro Devices Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,72 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -8,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +136,22 % gewonnen.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,37 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,91 %. Broadcom legt um +3,14 % zu

    Gewinne überwiegen am Tag der Zwischenwahlen


    Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq hat am Dienstag einen weiteren energischen Erholungsversuch unternommen. Zuletzt legte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,94 Prozent auf 28.253 Punkte zu. Die wieder gefragten Halbleitertitel - inklusive des …

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    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,06 %
    1 Monat -23,42 %
    3 Monate +2,72 %
    1 Jahr +94,32 %
    Stand: 03.11.2026, 21:31 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 710,70 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 31,44 %, über 10 Jahre bei 53,71 %.

    Advanced Micro Devices Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Advanced Micro Devices

    +4,56 %
    -8,06 %
    -23,42 %
    +2,72 %
    +94,32 %
    +331,82 %
    +291,65 %
    +6.942,14 %
    +14.232,68 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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