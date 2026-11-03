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    Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,31 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -7,96 %
    Platz 2
    Performance 1M: +17,18 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,96 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +6,89 %
    Platz 3
    Performance 1M: -8,17 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,89 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +6,81 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,79 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,81 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,09 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +4,64 %
    Platz 6
    Performance 1M: -37,80 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,64 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Test der Unterstützung bei 140 US-Dollar und die Hoffnung auf einen Einstieg um 80 Euro. Diskutiert werden Nebius’ Ausbaupläne und neue Rechenzentrumskapazitäten, zugleich aber der hohe Finanzierungsbedarf und das Risiko einer großen Kapitalerhöhung. Einige sehen wegen begrenzter Strom- und Baukapazitäten weiter hohe Preise für KI-Cloud-Leistung. Die Quartalszahlen am 12. November gelten als nächster wichtiger Termin.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +4,55 %
    Platz 7
    Performance 1M: -40,84 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,55 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -3,93 %
    Platz 8
    Performance 1M: -2,91 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,93 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 9
    Performance 1M: +16,24 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,58 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -3,53 %
    Platz 11
    Performance 1M: -4,69 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,53 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 12
    Performance 1M: +1,26 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf trotz starker Quartalszahlen mit einem über den Erwartungen liegenden Gewinn je Aktie von 4,89. Diskutiert werden zudem die für 2026 von 175 auf 170 Mrd. reduzierten Investitionspläne: Einer möglichen Entlastung des Cashflows und Sorgen um nachlassende KI-Nachfrage stehen Verweise auf Strom- und Kapazitätsengpässe gegenüber. Microsoft wird von einem Teilnehmer als nur geringfügig von einer möglichen KI-Abkühlung betroffen eingeschätzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Broadcom
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,98 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 14
    Performance 1M: -14,81 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +2,87 %
    Platz 15
    Performance 1M: -10,52 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,87 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 16
    Performance 1M: +6,06 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 17
    Performance 1M: +11,92 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 18
    Performance 1M: -3,97 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 19
    Performance 1M: -37,33 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 20
    Performance 1M: -35,25 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Apple
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 21
    Performance 1M: +0,20 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 22
    Performance 1M: -6,51 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz starkem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie angehobener Prognose. Besonders das US-Kommerzgeschäft wächst kräftig, übertrifft erstmals das US-Regierungsgeschäft und stützt die langfristigen Erwartungen. Skepsis entsteht durch deutlich langsameres Auftragswachstum, stagnierende Rückstände und einen Ausblick auf geringeres Wachstum. Goldman Sachs und Deutsche Bank erhöhten ihre Kursziele; einige Anleger sehen den Rückgang als Kaufgelegenheit.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,50 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 24
    Performance 1M: +6,11 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Walmart
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 25
    Performance 1M: +20,47 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +2,32 %
    Platz 26
    Performance 1M: -34,13 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,32 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 27
    Performance 1M: -27,00 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 28
    Performance 1M: -37,21 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 29
    Performance 1M: +20,75 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 30
    Performance 1M: -40,08 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 31
    Performance 1M: +0,53 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Kursrückgang nach den Quartalszahlen: Starkem AWS-Wachstum und einer Rekordmarge stehen hohe KI-Investitionen, ein freier Cashflow von minus 42,4 Mrd. US-Dollar und Enttäuschung über den Weihnachtsausblick gegenüber. Diskutiert werden eigene Chips als Kostenvorteil und überwiegend positive Analystenurteile mit einem mittleren Kursziel von 330,83 US-Dollar. Chartmarken liegen bei 230 Dollar als Unterstützung und 255 Dollar als Widerstand.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 32
    Performance 1M: -11,04 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs Kurskorrektur und mögliche Ziele unter 200 US-Dollar. Einige sehen Einstiegschancen, andere erwarten weitere Verluste. Als Stützen gelten KI-Nachfrage, CUDA und hohe Liquidität. Diskutierte Risiken sind Konkurrenz durch Googles TPUs, Finanzierungsverflechtungen, mögliche Exportverstöße und enttäuschende Umsätze. Zudem stehen Aktienrückkäufe und Gewinnmitnahmen bei Short-Positionen im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 33
    Performance 1M: +1,05 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 34
    Performance 1M: -16,54 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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