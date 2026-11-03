Kursausreißer im US Tech 100: Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,96 %
Performance 1M: +17,18 %
Tagesperformance: +6,89 %
Performance 1M: -8,17 %
Tagesperformance: +6,81 %
Performance 1M: -6,79 %
Tagesperformance: -5,83 %
Performance 1M: +6,09 %
Tagesperformance: +4,64 %
Performance 1M: -37,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,55 %
Performance 1M: -40,84 %
Tagesperformance: -3,93 %
Performance 1M: -2,91 %
Tagesperformance: -3,83 %
Performance 1M: +16,24 %
Tagesperformance: +3,65 %
Performance 1M: -22,58 %
Tagesperformance: -3,53 %
Performance 1M: -4,69 %
Tagesperformance: +3,14 %
Performance 1M: +1,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,02 %
Performance 1M: -5,98 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: -14,81 %
Tagesperformance: +2,87 %
Performance 1M: -10,52 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: +6,06 %
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: +11,92 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: -3,97 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -37,33 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: -35,25 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +0,20 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: -6,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: +3,50 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: +6,11 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: +20,47 %
Tagesperformance: +2,32 %
Performance 1M: -34,13 %
Tagesperformance: +2,29 %
Performance 1M: -27,00 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: -37,21 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: +20,75 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: -40,08 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +0,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,14 %
Performance 1M: -11,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,04 %
Performance 1M: +1,05 %
Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: -16,54 %