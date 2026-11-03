Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.11.2026
Top & Flop
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Gartner
Tagesperformance: -12,49 %
Tagesperformance: -12,49 %
Platz 2
Performance 1M: +10,58 %
Performance 1M: +10,58 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +9,82 %
Tagesperformance: +9,82 %
Platz 3
Performance 1M: +10,77 %
Performance 1M: +10,77 %
Sysco
Tagesperformance: -9,43 %
Tagesperformance: -9,43 %
Platz 4
Performance 1M: -3,22 %
Performance 1M: -3,22 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -8,37 %
Tagesperformance: -8,37 %
Platz 5
Performance 1M: -10,32 %
Performance 1M: -10,32 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -8,23 %
Tagesperformance: -8,23 %
Platz 6
Performance 1M: -12,52 %
Performance 1M: -12,52 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +6,80 %
Tagesperformance: +6,80 %
Platz 7
Performance 1M: +8,79 %
Performance 1M: +8,79 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 8
Performance 1M: +12,69 %
Performance 1M: +12,69 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +6,68 %
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 9
Performance 1M: -8,17 %
Performance 1M: -8,17 %
Eaton
Tagesperformance: +6,61 %
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 10
Performance 1M: -9,86 %
Performance 1M: -9,86 %
Aptiv Registered
Tagesperformance: -6,55 %
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 11
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,43 %
Tagesperformance: +6,43 %
Platz 12
Performance 1M: -6,79 %
Performance 1M: -6,79 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +6,21 %
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 13
Performance 1M: +6,35 %
Performance 1M: +6,35 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +6,02 %
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 14
Performance 1M: -26,14 %
Performance 1M: -26,14 %
Ball
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 15
Performance 1M: +14,37 %
Performance 1M: +14,37 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -5,84 %
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 16
Performance 1M: +6,09 %
Performance 1M: +6,09 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 17
Performance 1M: -6,12 %
Performance 1M: -6,12 %
Quanta Services
Tagesperformance: +5,68 %
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 18
Performance 1M: -2,69 %
Performance 1M: -2,69 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 19
Performance 1M: -15,87 %
Performance 1M: -15,87 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,40 %
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 20
Performance 1M: -20,20 %
Performance 1M: -20,20 %
Oracle
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 21
Performance 1M: -11,83 %
Performance 1M: -11,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles rasche Kapitalaufnahme von 20 Mrd. Dollar, je zur Hälfte über Aktien und Schulden. Diskutiert werden Finanzierungssicherheit, Verschuldung und Verwässerung. Dem stehen hohe Auftragsbestände sowie Prognosen für positiven freien Cashflow ab der zweiten Hälfte 2028 gegenüber. Die starken Kursschwankungen gelten als Tradingchance; ein möglicher Test der 100-Dollar-Marke wird erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Leidos Holdings
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 22
Performance 1M: +15,84 %
Performance 1M: +15,84 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 23
Performance 1M: +0,64 %
Performance 1M: +0,64 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 24
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -4,96 %
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 25
Performance 1M: +8,81 %
Performance 1M: +8,81 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 26
Performance 1M: +29,81 %
Performance 1M: +29,81 %
Henry Schein
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 27
Performance 1M: -1,99 %
Performance 1M: -1,99 %
Expedia Group
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 28
Performance 1M: +8,99 %
Performance 1M: +8,99 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 29
Performance 1M: -2,60 %
Performance 1M: -2,60 %
Rollins
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 30
Performance 1M: +26,04 %
Performance 1M: +26,04 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 31
Performance 1M: +16,24 %
Performance 1M: +16,24 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 32
Performance 1M: -2,91 %
Performance 1M: -2,91 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 33
Performance 1M: -7,10 %
Performance 1M: -7,10 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 34
Performance 1M: -9,36 %
Performance 1M: -9,36 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 35
Performance 1M: -22,58 %
Performance 1M: -22,58 %
Baxter International
Tagesperformance: +3,74 %
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 36
Performance 1M: +7,83 %
Performance 1M: +7,83 %
International Paper
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 37
Performance 1M: +11,31 %
Performance 1M: +11,31 %
Pfizer
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 38
Performance 1M: +9,63 %
Performance 1M: +9,63 %
Resmed
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 39
Performance 1M: +3,17 %
Performance 1M: +3,17 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 40
Performance 1M: -3,02 %
Performance 1M: -3,02 %
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