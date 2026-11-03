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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.11.2026

    Top & Flop

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare
    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.11.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    60,63€
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    4,46
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    Blatt
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    560,00€
    Basispreis
    6,17
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    × 6,93
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,74 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -12,49 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,58 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,49 %.

    PerkinElmer
    Tagesperformance: +9,82 %
    Platz 3
    Performance 1M: +10,77 %
    Chart PerkinElmer
    ISIN: US7140461093
    WKN: 850943
    Die PerkinElmer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,82 %.

    Sysco
    Tagesperformance: -9,43 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,22 %
    Chart Sysco
    ISIN: US8718291078
    WKN: 859121
    Die Sysco Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,43 %.

    Zebra Technologies (A)
    Tagesperformance: -8,37 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,32 %
    Chart Zebra Technologies (A)
    ISIN: US9892071054
    WKN: 882578
    Die Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,37 %.

    Archer Daniels Midland Company
    Tagesperformance: -8,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,52 %
    Chart Archer Daniels Midland Company
    ISIN: US0394831020
    WKN: 854161
    Die Archer Daniels Midland Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,23 %.

    Fox Registered (A)
    Tagesperformance: +6,80 %
    Platz 7
    Performance 1M: +8,79 %
    Chart Fox Registered (A)
    ISIN: US35137L1052
    WKN: A2PF3K
    Die Fox Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,80 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -6,78 %
    Platz 8
    Performance 1M: +12,69 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,78 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +6,68 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,17 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,68 %.

    Eaton
    Tagesperformance: +6,61 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,86 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,61 %.

    Aptiv Registered
    Tagesperformance: -6,55 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,84 %
    Chart Aptiv Registered
    ISIN: JE00BTDN8H13
    WKN: A417CC
    Die Aptiv Registered Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,55 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +6,43 %
    Platz 12
    Performance 1M: -6,79 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,43 %.

    Fox Registered (B)
    Tagesperformance: +6,21 %
    Platz 13
    Performance 1M: +6,35 %
    Chart Fox Registered (B)
    ISIN: US35137L2043
    WKN: A2PF3T
    Die Fox Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,21 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: +6,02 %
    Platz 14
    Performance 1M: -26,14 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,02 %.

    Ball
    Tagesperformance: -5,95 %
    Platz 15
    Performance 1M: +14,37 %
    Chart Ball
    ISIN: US0584981064
    WKN: 860408
    Die Ball Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,95 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -5,84 %
    Platz 16
    Performance 1M: +6,09 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,84 %.

    GE Vernova
    Tagesperformance: +5,81 %
    Platz 17
    Performance 1M: -6,12 %
    Chart GE Vernova
    ISIN: US36828A1016
    WKN: A404PC
    Die GE Vernova Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,81 %.

    Quanta Services
    Tagesperformance: +5,68 %
    Platz 18
    Performance 1M: -2,69 %
    Chart Quanta Services
    ISIN: US74762E1029
    WKN: 912294
    Die Quanta Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,68 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: +5,52 %
    Platz 19
    Performance 1M: -15,87 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,52 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +5,40 %
    Platz 20
    Performance 1M: -20,20 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,40 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 21
    Performance 1M: -11,83 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles rasche Kapitalaufnahme von 20 Mrd. Dollar, je zur Hälfte über Aktien und Schulden. Diskutiert werden Finanzierungssicherheit, Verschuldung und Verwässerung. Dem stehen hohe Auftragsbestände sowie Prognosen für positiven freien Cashflow ab der zweiten Hälfte 2028 gegenüber. Die starken Kursschwankungen gelten als Tradingchance; ein möglicher Test der 100-Dollar-Marke wird erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: -5,26 %
    Platz 22
    Performance 1M: +15,84 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,26 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: -5,14 %
    Platz 23
    Performance 1M: +0,64 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,14 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: -5,01 %
    Platz 24
    Performance 1M: +8,71 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,01 %.

    D.R. Horton
    Tagesperformance: -4,96 %
    Platz 25
    Performance 1M: +8,81 %
    Chart D.R. Horton
    ISIN: US23331A1097
    WKN: 884312
    Die D.R. Horton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,96 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 26
    Performance 1M: +29,81 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    Henry Schein
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 27
    Performance 1M: -1,99 %
    Chart Henry Schein
    ISIN: US8064071025
    WKN: 897961
    Die Henry Schein Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 28
    Performance 1M: +8,99 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 29
    Performance 1M: -2,60 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    Rollins
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 30
    Performance 1M: +26,04 %
    Chart Rollins
    ISIN: US7757111049
    WKN: 859002
    Die Rollins Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -4,05 %
    Platz 31
    Performance 1M: +16,24 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: -4,04 %
    Platz 32
    Performance 1M: -2,91 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,04 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +3,91 %
    Platz 33
    Performance 1M: -7,10 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,91 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: +3,90 %
    Platz 34
    Performance 1M: -9,36 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,90 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 35
    Performance 1M: -22,58 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Baxter International
    Tagesperformance: +3,74 %
    Platz 36
    Performance 1M: +7,83 %
    Chart Baxter International
    ISIN: US0718131099
    WKN: 853815
    Die Baxter International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,74 %.

    International Paper
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 37
    Performance 1M: +11,31 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Pfizer
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 38
    Performance 1M: +9,63 %
    Chart Pfizer
    ISIN: US7170811035
    WKN: 852009
    Die Pfizer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Resmed
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 39
    Performance 1M: +3,17 %
    Chart Resmed
    ISIN: US7611521078
    WKN: 895878
    Die Resmed Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +3,57 %
    Platz 40
    Performance 1M: -3,02 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,57 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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