🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSherwin-Williams AktievorwärtsNachrichten zu Sherwin-Williams

    Sherwin-Williams fällt um 3,29 % - auch andere Lackhersteller verlieren

    Das bewegt die Anleger

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sherwin-Williams verliert im Tageshandel 3,29 %, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 6,45 % im Plus.

    Das bewegt die Anleger - Sherwin-Williams fällt um 3,29 % - auch andere Lackhersteller verlieren
    Foto: adobe.stock.com

    Die Aktien der Farben- und Lackhersteller geben nach: PPG Industries verliert 2,98 %, Akzo Nobel fällt um 1,39 %. Sherwin-Williams verzeichnet damit unter den drei Werten den stärksten Rückgang. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    Sherwin-Williams aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2026

    Obwohl die Sherwin-Williams Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,69 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    48.400,00€
    Basispreis
    30,88
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55.100,00€
    Basispreis
    31,01
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sherwin-Williams +10,48 % gewonnen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

    Sherwin-Williams Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,33 %
    1 Monat +6,45 %
    3 Monate +2,69 %
    1 Jahr +1,95 %
    Stand: 03.11.2026, 22:00 Uhr

    US 30 am 03.11.2026: Diese Aktien bewegen sich am stärksten


    Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US 30.

    Börsen Update USA - 03.11. - US Tech 100 stark +0,88 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Aktie von Sherwin-Williams erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,03 %, über 10 Jahre bei 15,85 %.

    Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Sherwin-Williams ist ein führender US-Farben- und Lackhersteller mit Fokus auf Architektur-, Industrie- und Autoreparaturlacke sowie ein dichtes eigenes Filialnetz für Profis und Endkunden. Starke Marktstellung in Nordamerika, global präsent. Wichtige Konkurrenten: PPG, AkzoNobel, Nippon Paint, Axalta. USP: vertikal integriertes Vertriebsnetz, starke Profi-Marke, breite Produktpalette inkl. Premium-Beschichtungen.

    Es gibt 242 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,71 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Sherwin-Williams

    PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,98 %. Akzo Nobel notiert im Minus, mit -1,39 %.

    Sherwin-Williams Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Sherwin-Williams Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Sherwin-Williams Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Sherwin-Williams

    -3,33 %
    +2,10 %
    +6,21 %
    +2,46 %
    +1,71 %
    +31,88 %
    +12,88 %
    +324,09 %
    +2.218,21 %
    ISIN:US8243481061WKN:856050
    Sherwin-Williams direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das bewegt die Anleger Sherwin-Williams fällt um 3,29 % - auch andere Lackhersteller verlieren Sherwin-Williams verliert im Tageshandel 3,29 %, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 6,45 % im Plus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     