Sherwin-Williams fällt um 3,29 % - auch andere Lackhersteller verlieren

Obwohl die Sherwin-Williams Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,69 %.

Die Aktien der Farben- und Lackhersteller geben nach: PPG Industries verliert 2,98 %, Akzo Nobel fällt um 1,39 %. Sherwin-Williams verzeichnet damit unter den drei Werten den stärksten Rückgang. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um +2,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sherwin-Williams +10,48 % gewonnen.

Der US 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

Sherwin-Williams Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,33 % 1 Monat +6,45 % 3 Monate +2,69 % 1 Jahr +1,95 %

Stand: 03.11.2026, 22:00 Uhr

Top- und Flop-Aktien am 03.11.2026 im US 30.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Sherwin-Williams erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,03 %, über 10 Jahre bei 15,85 %.

Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams ist ein führender US-Farben- und Lackhersteller mit Fokus auf Architektur-, Industrie- und Autoreparaturlacke sowie ein dichtes eigenes Filialnetz für Profis und Endkunden. Starke Marktstellung in Nordamerika, global präsent. Wichtige Konkurrenten: PPG, AkzoNobel, Nippon Paint, Axalta. USP: vertikal integriertes Vertriebsnetz, starke Profi-Marke, breite Produktpalette inkl. Premium-Beschichtungen.

Es gibt 242 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,71 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Sherwin-Williams

PPG Industries, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,98 %. Akzo Nobel notiert im Minus, mit -1,39 %.

Sherwin-Williams Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Sherwin-Williams Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Sherwin-Williams Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.