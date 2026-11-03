Spaniens Verkehrsminister tritt nach Zugunglück zurück
Für Sie zusammengefasst
- Óscar Puente tritt nach tödlichem Zugunglück zurück
- Bei der Wahl am 29. November kandidiert er nicht erneut
- Das Zugunglück in Urda forderte 69 Todesopfer
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MADRID (dpa-AFX) - Fast eine Woche nach dem schweren Zugunglück mit 69 Toten in der spanischen Gemeinde Urda hat Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente seinen Rücktritt erklärt. Zum Abschluss seiner Anhörung vor dem Parlamentsausschuss kündigte er zudem an, bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November nicht mehr zu kandidieren./er/DP/he
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