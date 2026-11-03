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    Anycubic startet seinen Black Friday- und Cyber Monday-Ausverkauf 2026 in 13 Märkten weltweit mit Rabatten von bis zu 350 US-Dollar auf 3D-Drucker

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    SHENZHEN, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, eine weltweit tätige Marke für 3D-Drucker für Endverbraucher, hat seinen Black Friday- und Cyber Monday-Ausverkauf 2026 in 13 Märkten und Regionen weltweit offiziell gestartet. Die Aktion umfasst FDM- und LCD-Harz-3D-Drucker, Druckmaterialien, Harze und Zubehör. Kunden können bei ausgewählten 3D-Druckern bis zu 350 US-Dollar sparen, erhalten Rabatte von bis zu 40 % auf ausgewählte Filamente und profitieren von Großabnehmerpreisen für Filamente ab 8,55 US-Dollar pro Kilogramm – eine hervorragende Gelegenheit, eine Vielzahl von 3D-Drucklösungen zu reduzierten Preisen zu entdecken.

    Anycubic Launches 2026 Black Friday and Cyber Monday Sale Across 13 Global Markets

    Empfohlene 3D-Drucker für den Mehrfarbendruck und detailreiche Modelle

    Eine Auswahl an FDM- und Harz-3D-Druckern von Anycubic ist in der diesjährigen Black-Friday-Aktion enthalten, mit Rabatten auf Produkte, die für unterschiedliche Druckanforderungen konzipiert sind.

    Das Kobra X Combo ist für 469 US-Dollar erhältlich, wodurch Kunden 130 US-Dollar gegenüber dem regulären Preis sparen. Er wurde für den mehrfarbigen FDM-Druck entwickelt und verfügt über das ACE-Mehrfarbsystem von Anycubic, das Anwendern mehr Flexibilität bei der Erstellung mehrfarbiger Drucke bietet.

    Für alle, die eine geschlossene Druckplattform mit Mehrfarben-Fähigkeiten suchen, ist die Kobra S1 + ACE 2 Pro Combo jetzt für 429 US-Dollar erhältlich – das entspricht einem Rabatt von 170 US-Dollar. In der Kategorie des Harzdrucks kostet der Photon P1 499 US-Dollar – das entspricht einer Ersparnis von 200 US-Dollar und stellt eine attraktive Option für Nutzer dar, die Wert auf die Herstellung detailreicher Modelle legen.

    Weitere Modelle, darunter die Kobra 3 Max V2 Combo, die Kobra S1 Max Combo und der Photon P1 Max, sind ebenfalls Teil der Aktion, mit Rabatten von bis zu 350 US-Dollar auf ausgewählte Produkte.

    Rabatte auf Filamente, Harze, Bundles und Zubehör

    Über die Rabatte auf Drucker hinaus bietet Anycubic Sonderangebote für eine breite Auswahl an Druckmaterialien an, darunter PLA, PLA+, PETG und andere spezielle FDM-Filamente sowie Photopolymer-Harze wie Standard Resin und Water-Wash Resin.

    Kunden können von „Mix & Match"-Angeboten und Mengenrabatten profitieren, mit Rabatten von bis zu 40 % auf ausgewählte FDM-Filamente und Preisen ab 8,55 $ pro Kilogramm bei berechtigten Großbestellungen. Harz- und Materialpakete sind ebenfalls zu Aktionspreisen erhältlich und bieten Nutzern weitere Möglichkeiten, sich mit Verbrauchsmaterialien für laufende Druckprojekte einzudecken.

    Auch Drucker-Bundles und Zubehör sind im Angebot enthalten, mit Rabatten von bis zu 20 % auf ausgewähltes Zubehör. Diese Angebote bieten zusätzliche Einsparungen für Kunden, die Drucker, Materialien und ergänzendes Zubehör gemeinsam erwerben möchten.

    Weltweiter Verkauf in 13 Märkten bis zum 7. Dezember

    Die Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion 2026 von Anycubic ist am 26. Oktober offiziell in die Verkaufsphase gestartet und umfasst 13 Märkte und Regionen: Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien, die Europäische Union, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Brasilien, Japan und der offizielle globale Shop.

    Die Kampagne läuft in mehreren Aktionsphasen ab. Der Black-Friday-Sale läuft vom 26. Oktober bis zum 20. November, gefolgt vom Black-Friday-Aktionszeitraum vom 21. bis zum 29. November. Die Kampagne endet mit dem „Cyber Monday Last Call", der vom 30. November bis zum 7. Dezember läuft.

    Produktverfügbarkeit, Aktionspreise und Rabattbedingungen können je nach Region variieren. Bitte informieren Sie sich in den jeweiligen regionalen Shops über die aktuellen Details.

    Informationen zu Anycubic

    Anycubic wurde 2015 gegründet und ist eine 3D-Druckmarke für Endverbraucher, die sich auf die Entwicklung von FDM- und LCD-Harz-3D-Druckern, Druckmaterialien, Zubehör und zugehörigen Software-Dienstleistungen spezialisiert hat. Durch kontinuierliche Produktinnovation und benutzerfreundliches Design möchte Anycubic die 3D-Drucktechnologie und ihre kreativen Möglichkeiten einem breiteren Publikum zugänglich machen.

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    Anycubic startet seinen Black Friday- und Cyber Monday-Ausverkauf 2026 in 13 Märkten weltweit mit Rabatten von bis zu 350 US-Dollar auf 3D-Drucker SHENZHEN, China, 3. November 2026 /PRNewswire/ - Anycubic, eine weltweit tätige Marke für 3D-Drucker für Endverbraucher, hat seinen Black Friday- und Cyber Monday-Ausverkauf 2026 in 13 Märkten und Regionen weltweit offiziell gestartet. Die Aktion …
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